Giá heo hơi hôm nay (3/2) tại ba miền giảm 1.000 - 2.000 đồng một kg.

Tại miền Nam giá heo hơi giảm xuống còn 79.000 -81.000 đồng một kg. Tại Đồng Nai, giá heo dao động quanh mức 80.000 đồng một kg. Bình Phước, Long An giá ở mức 78.000 -80.000 đồng.

Ở miền Bắc giá heo hơi cũng đồng loạt đi xuống. Các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Nam Đđịnh giá heo hơi chỉ còn ở mức 82.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng so với tuần trước. Một số địa phương khác ở miền Trung và Tây Nguyên giá dao động 80.000-83.000 đồng một kg.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản (VISSAN) cho biết, giá heo hơi 2 ngày nay được điều chỉnh giảm 1.500 đồng xuống còn 80.500 đồng một kg.

"Hiện sức tiêu thụ heo trên thị trường giảm mạnh, có ngày giảm tới 40%. Trong khi đó nguồn cung khá ổn định nên giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường", ông Phú nói.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó tổng Giám đốc CP tính toán, doanh nghiệp này chỉ chiếm khoảng 8% thị phần cung ứng thịt heo cả nước nên không thể có khả năng điều tiết giá thịt heo. Đợt dịch bệnh tả châu Phi vừa qua, CP không xảy ra thiệt hại, ngoại trừ việc doanh nghiệp này không thể thay đàn nái. Hiện nay, mỗi ngày CP xuất bán 1.500 con. Giá thành sản xuất của CP là 35.000- 36.000 đồng một kg còn giá bán là 82.000 đồng một kg.

"Khi giá cao chúng tôi vẫn bán thấp hơn giá thị trường và tới nay, mặt bằng giá vẫn còn cao nên chúng tôi không thể giảm thêm được", ông Vũ Anh Tuấn bộc bạch.

Giá heo hơi đồng loạt giảm. Ảnh: Tất Định.

Còn ông Nguyễn Khắc Thảo - Tổng giám đốc Dabaco cho biết, những ngày trước và sau Tết Nguyên Đán, trung bình mỗi ngày công ty xuất bán 500 con lợn, giá thành sản xuất là 47.000-48.000 đồng một kg, nếu sử dụng vacxin phòng dịch thì giá tăng thêm 2.000 đồng. Giá bán ra 75.000- 76.000 đồng mỗi kg, thấp hơn giá thị trường.

Động thái giảm giá thịt heo của các doanh nghiệp chăn nuôi chiếm thị phần lớn nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Chính Phủ để điều chỉnh giá ở mức hợp lý. Ngoài ra, CP cũng cho hay, sau tết, các trường học, bếp ăn tập thể vẫn chưa hoạt động trở lại, còn người dân còn tồn hàng tết nên sức mua khá yếu. Mỗi ngày, lượng heo bán ra thị trường của CP chỉ đạt 70% so với trước đó. Do đó, đây cũng là lý do khiến giá heo hơi giảm.

Khảo sát giá bán lẻ tại các chợ TP HCM cho thấy, giá bán lẻ thịt heo đã giảm 10.000-30.000 đồng so với tuần trước đó.

Cụ thể, thịt ba rọi giảm 10.000 đồng xuống còn 170.000 đồng một kg, chân giò 170.000 đồng giảm còn 150.000 đồng một kg, nạc dăm thay vì 150.000 đồng nay còn 140.000 đồng một kg.

Trước đó, văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, trong đó yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa mặt bằng giá thịt heo "về mức hợp lý, bằng với trước thời điểm có dịch". Khoảng 100.000 tấn thịt heo và thành phẩm từ thịt heo sẽ được các doanh nghiệp nhập về trong quý I để cân bằng nguồn cung trong nước những tháng sau Tết.

Thi Hà - Anh Minh