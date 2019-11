Hai tháng trước giá gà lông trắng ở mức 13.000 - 15.000 đồng một kg thì nay tăng lên 42.000 đồng.

Ông Phong, chủ trang trại gà Đồng Nai cho biết, mấy ngày nay giá gà ông bán ra liên tục tăng. Cách đây 5 ngày ông bán 1.000 con với giá 36.000 đồng một kg thì nay đã lên 42.000 đồng.

"Mặc dù giá gà tăng cao nhưng do trước đó giá xuống thấp hơn giá thành nên trang trại của tôi vẫn chưa thể bù lỗ", ông Phong nói và giải thích, hai tháng trước mỗi ngày trang trại của ông phải xuất đi vài nghìn con đã tới lứa và số lỗ lên tới vài tỷ. Do đó, để cắt lỗ ông không dám tái đàn nhiều nên tới nay lượng gà có để xuất chuồng giảm tới 50%.

Chung tình cảnh giá gà tăng cao nhưng không có nguồn để bán, ông Năm ở Đồng Nai cho rằng, vì bán gà để cắt lỗ đợt trước nên đợt này sản lượng gà trưởng thành của ông chỉ chiếm 50% sản lượng của đợt đầu tháng 9. "Vì sản lượng giảm, giá cả lại không ổn định nên dù đang ở mức 42.000 đồng thì năm nay chăn nuôi gà vẫn gặp khó", ông Năm nói.

Gà lông trắng tăng cao. Ảnh: GV.

Theo Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, hiện giá gà đang tăng thêm 6.000 đồng so với tuần trước đó, đẩy giá gà hơi lông trắng lên đỉnh 42.000 đồng một kg, cao nhất trong 11 tháng qua.

Ông Quyết cho biết, có ba nguyên nhân khiến giá gà tăng cao. Thứ nhất là do hồi tháng 9, giá gà giảm mạnh khiến nhiều cơ sở chăn nuôi đua nhau bán để cắt lỗ nên nguồn cung giảm mạnh tới 30-40% đã đẩy giá gà tăng trở lại. Thứ hai là do dịch tả heo châu Phi lan rộng, nguồn cung heo giảm khiến giá heo tăng vọt, người dùng chuyển sang tiêu thụ thịt gà. Cuối cùng là giá gà trong nước xuống thấp kỷ lục khiến gà nhập khẩu khó cạnh tranh. Do đó, các đơn vị nhập khẩu dừng nhập khiến nguồn cung giảm so với trước.

"Dù giá gà đang tăng mạnh nhưng nhu cầu thị trường vẫn lớn, giá hấp dẫn hơn so với thịt heo. Hiện nhiều bếp ăn công nghiệp tích cực tăng mua thịt gà và giảm thịt heo nên nhu cầu thị trường đang tăng trên 15% so với trước đó", ông Quyết nhận định.

So với hồi giữa tháng 9, giá gà trắng đã cao hơn 2,8 lần. Còn so với giá bình quân của tháng 10, giá gà trắng đang cao hơn gần 40%. Không chỉ giá gà trắng, giá gà thịt lông màu cũng đã tăng đáng kể trong tháng 11. Đến ngày 28/11, giá gà thịt lông màu từ 40.000 đồng một kg hơi, tăng tới 30% so với giá bình quân của tháng 10.

Khảo sát tại các chợ TP HCM, giá thịt gà công nghiệp đã tăng thêm 10.000 đồng một kg so với hai tháng trước. Theo đó, đùi gà dao động 65.000 - 70.000 đồng một kg, ức gà 50.000 - 55.000 đồng, các loại chân gà tăng 45.000 - 50.000 đồng một kg.

Theo số liệu Tổng cục Hải, 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 215.700 tấn thịt gà các loại với kim ngạch hơn 186 triệu USD, tăng 49% về lượng và tăng 46% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng thịt gà nhập khẩu đã giảm dần từ tháng 6 đến nay.

Giá thịt gà nhập khẩu về Việt Nam thời gian qua bình quân là 861 USD một tấn, tương đương khoảng 19.800 đồng một kg chưa bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, bảo quản kho lạnh...

Thi Hà