Bà Huỳnh Bích Ngọc mua thành công 35 triệu cổ phiếu SBT, trong khi Thành viên HĐQT Đặng Huỳnh Ức My đăng ký mua 28 triệu cổ phiếu.

Bà Huỳnh Bích Ngọc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà vừa thông báo mua thành công 35 triệu cổ phiếu SBT để nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên 8,31%. Giao dịch của vợ ông Đặng Văn Thành được thực hiện trong nửa cuối tháng 9 với giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ban lãnh đạo Thành Thành Công – Biên Hoà ra nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty với "công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My. Bà My được đồng ý mua 28,1 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Số lượng được thông qua thấp hơn gần 2 triệu cổ phiếu so với lúc bà My đăng ký mua vào cuối tháng 9.

Nếu giao dịch thành công trong tháng 10, bà My sẽ sở hữu hơn 96 triệu cổ phiếu SBT và nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên hơn 16,4%.

Động thái gom cổ phiếu của vợ con ông Đặng Văn Thành diễn ra ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên của Thành Thành Công - Biên Hoà. Doanh nghiệp này đang trình cổ đông phương án chia cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Ước tính khoản lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức là 293 tỷ đồng.

Thành Thành Công - Biên Hoà đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất niên độ 2019-2020 đạt hơn 10.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty dự báo giá đường năm nay diễn biến tích cực bởi nguy cơ thị trường thế giới thâm hụt từ 2,5-3 triệu tấn đường sau hai năm thặng dư liên tiếp.

Niên độ trước, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần mía đường trong nước tiêu thụ 749.000 tấn đường. Lợi nhuận giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ do giá đường chạm đáy trong vòng 7 năm trở lại đây và dành nhiều chi phí đầu tư hệ thống phân phối phát triển kênh bán lẻ, khách hàng vừa và nhỏ.

Phương Đông