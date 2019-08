Ba tháng nay giá cá tra nguyên liệu và cá tra giống ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm 30-50% do thị trường xuất khẩu gặp khó.

Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm cá nguyên liệu còn ở mức giá cao khoảng 30.000-31.000 đồng một kg, nhưng đến nay chỉ còn 20.500 - 21.5000 đồng.

Cũng vì giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh nên cá tra giống đi xuống một nửa so với hồi đầu năm, chỉ còn khoảng 17.500 đồng một kg.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho thấy, giá cá tra được thương lái mua tại nơi chỉ quanh mức 21.000 - 22.500 đồng một kg, còn giá bán lẻ tại chợ 34.000 - 36.000 đồng, giảm 30% so với cách đây 3 tháng. Đây cũng là mức giá chạm đáy trong 2 năm qua.

Giá cá tra đang giảm mạnh.

Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Hợp tác xã Thuỷ sản Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) ông Trương Văn Điền cho biết, với mức giá thấp như hiện nay người nuôi cá tra giống và cá tra lấy thịt không có lời, thậm chí lỗ công chăm sóc. Hiện người dân vẫn đang cầm chừng để chờ giá lên.

Sở dĩ giá cá tra sụt giảm trong mấy tháng quá, theo ông Điền, do doanh nghiệp thu mua cá giảm vì gặp bất lợi trong thuế chống bán phá giá từ Mỹ. Mặt khác, thị trường có sức tiêu thụ lớn là Trung Quốc đang siết chặt chính sách nhập khẩu khiến hàng vào thị trường này ngày càng khó khăn.

Số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cũng cho thấy, 4 tháng liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 6, giá trị xuất khẩu cá tra giảm 6-17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, cá tra sang thị trường Trung Quốc có chiều hướng tăng trưởng chậm hơn nhiều so với các năm trước. Tính đến hết tháng 6, tổng giá trị xuất cá tra sang thị trường này đạt 254,3 triệu USD, tăng 1,2%, chiếm 26,4% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Đối với thị trường Mỹ, tính đến hết tháng 6, tổng giá trị xuất cá tra sang thị trường này đạt 141,9 triệu USD, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thủy sản, đến 31/7 diện tích nuôi mới cá tra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gần 2.300 ha, giảm 9% so với cùng kỳ 2018; diện tích thu hoạch hơn 2.300 ha, giảm 7,5%; sản lượng đạt trên 739.000 tấn, giảm 8,2% và năng suất trung bình đạt 317 tấn một ha, so với năm 2018 là 319 tấn một ha.

