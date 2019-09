Giá bò hơi trong nước tăng 10-30%, còn bò nhập khẩu cũng tăng 5-10%.

Dịch tả heo châu Phi hoành hành tại 63 tỉnh thành khiến người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo, chuyển sang bò, gà. Do đó, giá bò hơi nhập khẩu và trong nước đồng loạt tăng cao.

Tại các tỉnh Bến Tre, An Giang giá bò hơi đang ở mức 78.000 - 85.000 đồng một kg, tăng 10 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái (60.000 - 65.000 đồng)

Ông Châu, người nuôi bò ở An Giang cho biết, nếu năm trước giá bò hơi chỉ ở mức 60.000 đồng một kg thì nay được thương lái tăng thu mua với giá 78.000 - 85.000 đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong 5 năm qua. Theo ông Châu, thông thường với mức giá hơi 70.000 đồng một kg, mỗi con bò nông dân đã có lãi vài triệu động sau một năm nuôi.

Cũng cho biết bán 8 con bò cho lãi hơn 100 triệu đồng, ông Hiền ở Bến Tre đang tăng đàn để bán trong thời gian tới. Ông Hiền cũng cho biết, trước đây, nuôi bò lãi không cao nhưng nay với mức giá này thì nông dân có hiệu quả kinh tế.

"Hiện nay, số lượng người nuôi giảm mạnh qua các năm nên bò càng trở nên khan hiếm. Dự báo giá còn tăng khi lượng tiêu thụ thịt bò cao", ông Hiền nói và cho hay, nguyên nhân khiến giá bò hơi tăng là vì nguồn cung ít trong khi nhu cầu thay thế thịt heo tăng cao. Mặt khác, các đơn vị nhập khẩu thịt bò nguyên con từ Australia giảm do giá bò tăng 5-10% trong 6 tháng đầu năm.

Ông Trương Kiến Thọ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện nhiều hộ nuôi bò ở các huyện: Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành cũng phấn khởi vì bò hơi đang được thương lái mua giá cao. Thương lái tìm đến chuồng mua với giá từ 78.000 đến 85.000 đồng một kg.

"Tính đến tháng 6, An Giang có 22.355 hộ nuôi bò, với 70.100 con. Hiện, không chỉ giá bò hơi tăng mà bò giống cũng lên ở mức 100.000 đồng một kg", ông Thọ nói và cho rằng, dù mức giá bò hơi đang tăng cao, tuy nhiên, nông dân nên tính toán kỹ khi tái đàn. Vì nếu nuôi ồ ạt nguy cơ giá sẽ giảm mạnh.

Không chỉ giá bò hơi trong nước tăng cao, giá bò nhập khẩu nguyên con từ nước ngoài cũng tăng 5-10%.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản cho biết, 8 tháng đầu năm lượng bò Australia của công ty giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá nhập khẩu tăng. Hiện giá bò hơi Australia được công ty ông nhập về ở mức 72.000 - 75.000 đồng một kg, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phú cũng cho rằng, vì giá sản phẩm thịt bò nhập khẩu tăng nên bò hơi trong nước cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo ông, chăn nuôi bò ở Việt Nam còn nhỏ lẻ và manh mún, chất lượng thiếu ổn định nên đầu ra cũng biến động thất thường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả sản phẩm chăn nuôi.

Thi Hà