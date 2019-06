6 tháng đầu năm, các dự án nhà ở, căn hộ mới tung ra tại Sài Gòn đều thiết lập mặt bằng giá mới ngất ngưởng.

Một dự án căn hộ được định vị phân khúc cao cấp mới mở bán trong 10 ngày đầu tiên của tháng 6/2019 tại quận 7, gần cầu Phú Mỹ, có giá 70 triệu đồng mỗi m2 đối với căn hộ một phòng ngủ. Đây là mức giá cao nhất quanh trục giao thông gần cầu Phú Mỹ, đồng thời xấp xỉ với giá mỗi m2 căn hộ tại quận 4, đối diện quận 1 cách đây 12 tháng.

Một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường khiến giới buôn căn hộ xôn xao là giá căn hộ ở quận 7 thậm chí còn cao hơn cả mặt bằng giá căn hộ quận 4, nơi gần quận 1 hơn. Ngoài ra, giá các căn hộ có diện tích lớn cùng dự án này được chào bán 55-60 triệu đồng mỗi m2, cũng là vùng giá đỉnh xung quanh khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7.

Tương tự, một dự án quy mô khu đô thị tọa lạc tại huyện Nhà Bè, đang tiến hành giữ chỗ các căn nhà phố, biệt thự xây sẵn (nhà thô) có giá dự kiến 2.600-2.800 USD mỗi m2, tương đương 61-66 triệu đồng. Theo môi giới địa phương, đây là vùng giá rất cao tại địa phận huyện Nhà Bè. Bởi lẽ giá đất trung bình tại địa phương vào khoảng 30-45 triệu đồng mỗi m2, chỉ có những nền đất diện tích nhỏ (50m2) thuộc hàng hiếm mới có giá bán trên 60 triệu đồng mỗi m2.

Trước đó, hồi đầu quý II/2019, một dự án tọa lạc ven sông Sài Gòn, gắn mác hạng sang và siêu sang tại trung tâm quận 1, TP HCM chào bán các sản phẩm căn hộ giá 168 - 280 triệu đồng mỗi m2. Các căn hộ gần 300 triệu đồng mỗi m2 này được giới thiệu có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng), sở hữu lâu dài với người Việt Nam và 50 năm với người nước ngoài. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong lịch sử thị trường căn hộ TP HCM.

Thị trường bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Tại khu Đông Sài Gòn, một dự án nằm gần cầu Thủ Thiêm đang chào bán những đợt tiếp theo trong năm 2019 với giá cao nhất 150 triệu đồng mỗi m2, cao hơn 15% so với dự án khác trong khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy giá ngất ngưởng, các sản phẩm trong dự án này có giao dịch trên thị trường thứ cấp chênh lệch đến 700-800 triệu đồng một căn hộ.

Trên thực tế giá bán các dự án căn hộ thuộc phân khúc cao cấp tại quận 2 hiện nay thấp nhất cũng đã vọt lên 70-80 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, mặt bằng giá căn hộ ở Thủ Đức và quận 9, đã không còn vùng giá trên dưới 25 triệu đồng mỗi m2 nữa. Các căn hộ mới trên hai địa bàn này có giá thấp nhất trên 30-35 triệu đồng mỗi m2 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tháng 4 vừa qua, Batdongsan.com.vn công bố khảo sát trực tuyến diễn biến giá căn hộ tại TP HCM với xu hướng tăng đều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát này, đầu quý II/2019 giá bình quân mỗi m2 căn hộ tại TP HCM đạt 33,56 triệu đồng mỗi m2, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, hồi quý I/2019, CBRE Việt Nam cho biết, trong 3 tháng đầu năm giá bán căn hộ trung bình tại thị trường sơ cấp TP HCM "đội" thêm 3,1% so với quý trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này được lý giải do ảnh hưởng từ dự án hạng sang mới được chào bán trong quý I có mức giá cao kỷ lục từ 7.500 đến 12.000 USD mỗi m2.

Phó tổng giám đốc DKRA Vietnam, ông Trần Hiếu xác nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ trong năm 2019 đang đẩy bất động sản nhà ở tại TP HCM đua nhau leo thang một cách mạnh mẽ.

Ông Hiếu quan ngại thực trạng các dự án nhà ở mới chào bán đang không ngừng thiết lập mặt bằng giá mới sẽ còn tiếp tục diễn ra từ nay đến cuối năm cho đến khi nguồn cung được cải thiện. "Tâm lý chung khi các đối thủ dừng lại, những doanh nghiệp có hàng hóa chắc chắn sẽ tăng giá bán vì lợi thế độc quyền", chuyên gia này cho hay.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, Lê Hoàng Châu giải thích, sở dĩ thị trường nhà ở Sài Gòn xuất hiện vùng giá bán ngất ngưởng, một phần là do chính quyền thành phố hạn chế cấp phép các dự án mới trong giai đoạn 2018-2020. Mặt khác, việc thanh tra rà soát pháp lý các dự án trên thị trường cũng khiến cho nguồn cung mới bị chậm hơn vài nhịp (chậm vài quý) so với kế hoạch mở bán.

Điều này gây ra kịch bản thiếu hàng hóa cục bộ, dẫn đến tình trạng thừa cơ kích giá bất động sản lên cao. Nếu một dự án ở lõi trung tâm thành phố đã phá kỷ lục về giá nhà chào bán tại TP HCM vài thập niên qua thì những dự án nằm xa hơn cũng thừa cơ hội nâng mặt bằng giá mới lên để "bằng chị bằng em". "Đây không phải là phản ứng có lợi cho thị trường vì tình trạng kích giá càng rầm rộ sẽ có tác động lây lan trên diện rộng", ông Châu nói.

Vũ Lê