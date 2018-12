"The World First 3.0 Watch" là cách mà giới mộ điệu gọi tên những mẫu đồng hồ Hybrid Manufacture tới từ Frederique Constant. Được giới thiệu hồi đầu năm tại New York, Hybrid Manufacture là dòng đồng hồ kết hợp giữa một bộ máy cơ học với những tính năng của đồng hồ điện tử thông minh (smartwatch) trong bộ vỏ 42mm. Frederique Constant đem đến nhiều tính năng mới nâng cấp trong các mẫu Horlogical Smart Watch trước đó của họ.

Sau khi đưa Hybrid Manufacture về Việt Nam, mới đây, hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Galle Watch phối hợp với thương hiệu đồng hồ Frederique Constant ra mắt bộ đôi đồng hồ Hybrid Manufacture tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội. Galle Watch là đơn vị đầu tiên và duy nhất phân phối chính hãng dòng đồng hồ này tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt bộ đôi đồng hồ Hybrid thu hút được nhiều khách mời tham dự.

Bộ đôi đồng hồ Hybrid Manufacture được giới thiệu mang kiểu dáng thiết kế đặc trưng của một chiếc đồng hồ truyền thống. Đồng hồ vẫn sở hữu mặt số alalog cổ điển, đầy đủ các kim chỉ giờ, phút, giây, lịch ngày ở vị trí 6 giờ được hiển thị bởi một mặt số mini và một mặt số phụ nữa ở vị trí 12 giờ, nơi mà công nghệ thông minh được "cấy" vào.

Bộ sưu tập được thương hiệu Frederique Constant giới thiệu ở Việt Nam gồm 2 phiên bản vàng hồng FC-750MC4H6 dành cho các quý ông Việt và phiên bản giới hạn FC-750DG4H6 màu xanh đen đậm chất thể thao trẻ trung hơn. Cả hai mẫu đều được đặt trong bộ vỏ thép 42mm.

Vỏ đồng hồ được đánh bóng tỉ mỉ, nút điều chỉnh vương miện ở góc 3 giờ gợi nhớ đến một chiếc vương miện cổ điển. Nút vặn thông minh ở vị trí 10 giờ giúp kết nối chiếc đồng hồ với điện thoại thông minh qua bluetooth.

Hybrid Manufacture phiên bản giới hạn FC-750DG4H6.

Hybrid Manufacture được sản xuất 100% bởi thương hiệu Frederique Constant. Phần điện tử của FC-750 được trang bị pin sạc, cung cấp tính năng theo dõi hoạt động thể chất của người đeo, theo dõi giấc ngủ, hẹn giờ và công cụ chuẩn đoán số liệu thống kê của đồng hồ. Mặt sau được trang bị kính sapphire làm lộ phần cơ khí của bộ máy với những bánh răng màu vàng. Đặc biệt, các nhà sản xuất đồng hồ F.Constant đã phải loại bỏ các phần giữa các bộ phận cơ khí và điện tử bằng việc phát triển bộ vỏ bọc chống từ trường cho các phiên bản của Hybrid Manufacture.

Hybrid Manufacture phiên bản vàng hồng FC-750MC4H6.

Theo ông Jan Japp, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương của thương hiệu Frederique Constant, những chiếc đồng hồ Hybrid Manufacture của hãng được giới đam mê đồng hồ trên thế giới hào hứng đón nhận và sở hữu.

"Chiếc Hybrid Manufacture có thể kết nối với một ứng dụng riêng trên điện thoại, đầy đủ nhiều chức năng như theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, tin nhắn, email. Hybrid vừa đảm bảo được nét đẹp bền bỉ của đồng hồ cổ điển nhưng vẫn được nâng cấp các tính năng thông minh", ông Jan Japp nói.

Ông Jan Japp, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương, thương hiệu Frederique Constant.

Thương hiệu Frederique Constant đến từ Thụy Sĩ có lịch sử hơn 30 năm sản xuất ra những chiếc đồng hồ nổi tiếng khắp thế giới. Bộ đôi đồng cơ học và thông minh Hybrid là thiết kế đột phá của hãng trong việc kết hợp giữa đồng hồ cổ điển và thông minh, giúp những chiếc đồng hồ không mất đi vị trí giữa cuộc sống công nghệ hiện đại.

Tại sự kiện, đại điện Galle Watch cho biết: "Ngay sau khi dòng đồng hồ Hybrid ra mắt tại Mỹ, chúng tôi đã liên hệ với Frederique Constant để phân phối chính hãng bộ đôi này. Galle mong muốn là đơn vị đầu tiên đưa các mẫu đồng hồ cơ học cổ điển tích hợp chức năng của các chiếc smarthwatch về Việt Nam".

Bên cạnh bộ đôi đồng hồ Hybrid Manufacture là tâm điểm, Galle Watch cũng giới thiệu đến khách hàng nhiều mẫu đồng hồ của các thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng khác.

Galle Watch kỳ vọng những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới sẽ đem đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm đẳng cấp. "Đây cũng là tôn chỉ của hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng hàng đầu Việt Nam, giúp cho khách hàng Việt Nam cơ hội sở hữu những thương hiệu đồng hồ tiêu chuẩn 4 sao", đại điện Galle Watch cho hay.

Thành Dương