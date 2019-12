Fuji Xerox Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu của Fuji Xerox châu Á - Thái Bình Dương. Được thành lập vào năm 1962, Fuji Xerox là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài liệu và truyền thông, cung cấp các giải pháp và dịch vụ. Nền tảng cho các giải pháp và dịch vụ của Fuji Xerox Việt Nam là các loại máy in cá nhân, máy in công nghiệp và các thiết bị máy in đa chức năng tối ưu được phát triển, sản xuất và phân phối trên khắp thế giới. Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng, là một chi nhánh thuộc Tập đoàn Fuji Xerox tại Nhật Bản chuyên sản xuất và xuất khẩu máy in laser, máy photocopy điện tử kỹ thuật số, thiết bị quét ảnh Laser và các phụ kiện liên quan. Dự án trao tặng tài liệu học tập của Fuji Xerox hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giáo dục cho 100.000 trẻ em đến năm 2023 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.