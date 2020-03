Sản phẩm dinh dưỡng sữa dê của Công ty TNHH XNK Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Flomilux đem lại lợi ích sức khoẻ từ trẻ em đến người già.

Cải thiện dinh dưỡng cộng đồng là một trong những chính sách quan trọng của Việt Nam, hướng tới một thế hệ tương lai phát triển toàn diện với dinh dưỡng được bổ sung ngay từ trong bụng mẹ. Thị trường sản phẩm dinh dưỡng với sự cạnh tranh của các nhãn hàng trong và ngoài nước đem lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Là doanh nghiệp trẻ trên thị trường, Công ty TNHH XNK Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Flomilux xác định, để có lòng tin của người tiêu dùng cần đi từ chất lượng sản phẩm.

"Công ty mong muốn trở thành thương hiệu đáng tin cậy với triết lý kinh doanh thật. Dù các phương tiện truyền thông phát triển, nhiều hình thức marketing ra đời, không một hình thức quảng bá nào có thể chiến thắng và hiệu quả như marketing truyền miệng", đại diện công ty chia sẻ. Đó là khi khách hàng sử dụng sản phẩm của Flomilux, trải nghiệm và thực sự hài lòng, từ đó giới thiệu và chia sẻ đến nhiều người hơn.

Sản phẩm dinh dưỡng sữa dê Flomilux.

Công ty áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe trong từng công đoạn, từ bao bì đóng gói, nguồn nguyên liệu đến công nghệ và máy móc. Theo đó, các sản phẩm dinh dưỡng của Flomilux đều được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2005 để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đại diện Flominux, tất cả nguồn nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất đều phải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt, phân tích chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, thành phần... chọn lọc từ những nhà cung cấp có uy tín, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn 17025.

Ngoài ra, sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất), tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. "Luôn vì sự an tâm, an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng chính là giá trị khác biệt và tâm huyết mà thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng sữa dê Flomilux mang đến cho người tiêu dùng", đại diện Fluminux chia sẻ.

"Người Việt giờ đây đã không còn e dè trong việc tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước bởi chất lượng đảm bảo và giá thành phù hợp với mức sống. Hơn nữa, những công thức tối ưu được nghiên cứu để phù hợp với thể trạng người Việt cũng là yếu tố khiến người tiêu dùng dễ bị thuyết phục hơn khi lựa chọn sản phẩm chất lượng cho gia đình", đại diện thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng sữa dê Flomilux nhận định.

Đây cũng chính là hướng đi từ khi thành lập của Flomilux, kết hợp tối ưu những công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của người Việt, đồng thời sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, các thiết bị tự động. Thanh Hằng Milk, nhà máy sản xuất được Flomilux lựa chọn dựa trên uy tín và kinh nghiệm hơn 12 năm trong ngành sản xuất sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm.

Flomilux mang đến dinh dưỡng cho cả gia đình với các dòng sản phẩm riêng, phù hợp cho từng đối tượng. Thực phẩm dinh dưỡng Sữa dê Flomilux F1 chuyên dành cho trẻ em biếng ăn, chậm tăng cân và tiêu hóa kém (từ 1-15 tuổi). 6 dưỡng chất "vàng" trong Flomilux F1 sẽ giúp bé tăng cân, phát triển trí não, đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Có thể kể đến Lactium giúp trẻ ngủ ngon và sâu giấc, Enzym tiêu hoá giúp trẻ hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng, DHA + ARA giúp phát triển trí não, Canxi Nano cho trẻ chiều cao vượt trội, Omega 3,6,9 tốt cho tim và FOS giúp giải quyết tình trạng táo bón ở trẻ.

Ngoài dòng sữa dê Flomilux F1, công ty còn có dòng sản phẩm Flomilux F3 dành cho người già để hỗ trợ tăng cường canxi và có nhu cầu về xương khớp.

Flomilux F1 là lựa chọn phù hợp cho các bậc phụ huynh có con biếng ăn, chậm lớn.

"Thương hiệu sữa, sản phẩm dinh dưỡng Việt sẽ đủ sức cạnh tranh với thương hiệu ngoại. Với tầm nhìn rộng mở, năng lực Flomilux tham vọng có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa trong thời gian tới mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho người dùng", đại diện Flomilux chia sẻ.

(Nguồn: Flomiolux)