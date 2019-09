Với mức lãi trước thuế tăng 36%, đóng góp của FE Credit cho lợi nhuận hợp nhất của VPBank tăng gần một nửa trong 6 tháng đầu năm.

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) vừa công bố số liệu tài chính 6 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế 2.131 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu 2019, FE Credit đóng góp 49% cho lãi hợp nhất trước thuế của VPBank, trong khi tỷ lệ này là 45% trong cả năm 2018 – một năm không mấy dễ dàng cho hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng.

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của FE Credit tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 8.508 tỷ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 5,8 lần lên 259 tỷ, nhờ thu phí hỗ trợ và hoa hồng bảo hiểm tăng lên đáng kể. Lãi từ hoạt động khác giảm 42% xuống 263 tỷ đồng.

Do đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 8.983, tăng 23%. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 31% chủ yếu do chi phí cho nhân viên. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.216 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng nhẹ 13%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của FE Credit đạt 64.768 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng hơn 9% lên 58.300 tỷ đồng. Tiền gửi của khách giảm gần 9% xuống 3.069 tỷ đồng, phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu tăng đạt 28.743 tỷ, tăng 21%.

Tỷ lệ nợ xấu đến 30/6 của FE Credit là 5,35%, giảm so với mức 5,98% hồi đầu năm. Nợ nhóm 3 tăng nhẹ 7% lên 2.932 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 là 162 tỷ, giảm 62%. Nợ nhóm 5 tăng từ 5 tỷ lên gần 28 tỷ đồng.

Quỳnh Trang