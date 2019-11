Khách hàng đặt cọc thành công trong buổi mở bán sẽ được hưởng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.

Tập đoàn Ecopark sẽ mở bán số lượng giới hạn các căn biệt thự trong quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island, tại khách sạn Melia, Hà Nội vào ngày 30/11.

Tại sự kiện, khách hàng đặt mua thành công sẽ được Ecopark hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc 36 tháng cho khoản vay 65% giá trị biệt thự, cho 30 căn đầu tiên đặt cọc thành công. Với những căn còn lại, khách hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc 30 tháng cho khoản vay 65% giá trị biệt thự.

Ecopark Grand – The Island được xây dựng dựa trên cảm hứng từ mô hình đảo Cọ.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị xanh đẳng cấp Ecopark, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island được xây dựng dựa trên cảm hứng từ mô hình đảo Cọ (Palm Island) kỳ vĩ tại Dubai, nơi tất cả những căn biệt thự đều được xây trên những nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ, bao phủ bởi thảm thực vật nhiều tầng tán.

Ecopark Grand - The Island quy mô hơn 60ha, trong đó diện tích dành cho cây xanh và mặt nước lên tới 62%, tạo không gian xanh khoáng đạt. Đây là dự án có mật độ xây dựng thấp nhất trong tất cả các sản phẩm của Ecopark.

Tất cả các căn biệt thự tại có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên, giữa bốn bề là vịnh hồ xanh mát, giúp gia chủ tận hưởng cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên.

Các căn biệt thự thiết kế nhiều mặt thoáng, hài hòa với thiên nhiên.

Ecopark Grand - The Island do 5 tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới đảm nhiệm thiết kế gồm: Swan & Maclaren (Singapore); Humphrey & Partners (Mỹ); WATG (USA/Singapore); Darkhorse (Australia) và DWP (Australia), đơn vị đã thiết kế những công trình nổi bật như Raffles Hotel - tượng đài quốc gia Singapore, JW Marriott Resort & Spa ở California (Mỹ).

Theo chủ đầu tư, ưu thế từ các đơn vị tư vấn kiến trúc đẳng cấp giúp các căn biệt thự Ecopark Grand luôn được chăm chút trong từng chi tiết nhỏ.

Phối cảnh không gian một biệt thự Ecopark Grand - The Island.

Tại phân khu biệt thự, khu vực clubhouse rộng hơn 7.000 m2 vươn ra mặt hồ với đầy đủ các tiện ích thượng lưu như bến du thuyền; lầu vọng thủy; bể bơi vô cực bốn mù; phòng gym, spa, sauna hiện đại; phòng thử rượu, cigar và bussiness lounge thượng hạng.

Cạnh đó là công viên thể thao rộng gần 3.000 m2 cùng các tiện ích nhà hàng café và khu BBQ mặt hồ, khu tổ chức sự kiện, sân chơi thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em, đều có đội ngũ nhân viên concierge túc trực 24/7, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Theo chủ đầu tư, đơn vị muốn Ecopark Grand - The Island là khu biệt thự đảo đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho cư dân. Dự án thiết kế biệt lập với 2 cổng vào chính được trang bị bốt an ninh với công nghệ camera cảm nhiệt 24/24, cùng hệ thống intercom giữa bảo vệ và chủ nhà.

Ngoài ra, mỗi gia chủ sẽ có riêng một nhân viên concierge thành thạo ngoại ngữ, được đào tạo khắt khe, sẵn sàng hỗ trợ mọi yêu cầu của gia chủ, từ việc tìm kiếm dịch vụ di chuyển, đặt lịch tại nhà hàng, hoặc "săn" vé VIP cho những sự kiện nổi bật như đêm đại nhạc hội, các trận cầu kinh điển... Bên cạnh đó, cư dân biệt thự đảo được hưởng "đặc quyền" đưa đón bằng dòng xe cao cấp của Maybach và du thuyền sang trọng.

Chủ đầu tư Ecopark kỳ vọng những căn biệt thự đảo tại Ecopark Grand - The Island sẽ là nơi an cư đẳng cấp cho cư dân.

Minh Chi