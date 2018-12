Theo Capital House, dự án EcoLife Capitol vừa cất nóc hôm 10/10 và nhận chứng chỉ xanh quốc tế EDGE sau quá trình kiểm toán năng lượng nghiêm ngặt. Dịp này, chủ đầu tư áp dụng nhiều chương trình chiết khấu và hỗ trợ cho khách mua căn hộ.

Theo đó, chủ đầu tư tặng 5 năm phí dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà cho những hợp đồng mua bán thực hiện từ ngày 10/9 đến 31/10. Để bảo đảm mức độ cao cấp của dự án với chất lượng quản lý tiêu chuẩn quốc tế, Capital House đã lựa chọn PMC là đơn vị quản lý tòa nhà. Bên cạnh đó, khách vay ngân hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà, sau đó mức lãi suất tính trên lãi suất tiền gửi 24 tháng cộng thêm biên độ 3,5-3,8% một năm.

Khách hàng không tham gia chương trình ưu đãi lãi suất sẽ được chiết khấu 2,5% trên giá bán chưa bao gồm thuế VAT. Chương trình áp dụng đến hết tháng 10. Ngoài ra, khách mua căn hộ tòa A1 còn được chiết khấu thêm 0,5% sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi giá trên, áp dụng đến hết tháng 10.

Riêng căn hộ loại C, bên cạnh các chương trình khuyến mãi đang áp dụng, chủ đầu tư còn tặng thêm SH cho khách hàng.

Tổng quan dự án EcoLife Capitol.

Với các giải pháp thông minh, dự án EcoLife Capitol nhận chứng chỉ xanh quốc tế EDGE. Ngay từ đầu, Capital House đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng, sử dụng các giải pháp công trình xanh để giảm tiêu thụ điện năng trong khi vẫn bảo đảm sự thông thoáng và mát mẻ cho các căn hộ. Tại đây, chủ đầu tư Capital House chú trọng các giải pháp cách nhiệt để tránh tình trạng hấp thụ nhiệt cao vào mùa hè.

Giải pháp cách nhiệt hiệu quả cho tường phía Tây dự án EcoLife Capitol được bộ phận nghiên cứu phát triển của chủ đầu tư Capital House chú trọng. Ở phần lớn các công trình tại Việt Nam, nhiệt truyền qua lớp vỏ công trình là nguyên nhân chính làm tăng mức độ sử dụng năng lượng cần để làm mát. Lượng nhiệt truyền qua tường đối với các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là tường hướng Tây, có thể chiếm tới 45% lượng nhiệt trong căn hộ.

Việc chống nóng cho những bức tường hướng Tây được cân nhắc giữa các giải pháp sử dụng vật liệu bông thủy tinh, xốp XPS và tấm Sandwich panel EPS... Cuối cùng, Capital House lựa chọn giải pháp cách nhiệt bằng xốp XPS kết hợp với thạch cao có độ dày 36 mm. Với chiều dài tường hướng Tây là 5m, giải pháp này giúp làm giảm 0,18 m2 diện tích thông thủy của căn hộ loại C của EcoLife Capitol.

Ngày 8/10, Mr Paul E. Christensen - chuyên gia cao cấp của IFC trao chứng chỉ xanh EDGE cho chủ đầu tư Capital House.

Theo tính toán của ứng dụng phần mềm EDGE, nếu chỉ sử dụng tường gạch thông thường, mức tiết kiệm năng lượng làm mát trong căn hộ C là -2% so với mô hình cơ sở của EDGE. Tuy nhiên, sau khi kết hợp giải pháp chống nóng bằng xốp XPS và thạch cao, mức độ tiết kiệm năng lượng làm mát của căn hộ là 3%. Vì vậy, việc kết hợp giải pháp chống nóng bằng xốp XPS và thạch cao này có thể giúp tiết kiệm tới 5% năng lượng sử dụng để làm mát trong căn hộ so với trước khi áp dụng.

Tuổi thọ của giải pháp này lên tới 50 năm, vì vậy, chủ sở hữu có thể tiết kiệm đáng kể chi phí thay thế trong suốt quá trình sử dụng. Mặt khác, giải pháp chống nóng cũng giúp tăng tuổi thọ công trình, hạn chế sự tích nhiệt là nguyên nhân gây ra các hiện tượng dộp, nứt trên bề mặt công trình.

Áp dụng những giải pháp xanh như kính low-e 2 lớp, giải pháp cách nhiệt tường, thông gió và chiếu sáng tự nhiên… những căn hộ hướng Tây của EcoLife Capitol trở nên mát mẻ, xua tan nỗi lo ngại hướng Tây nóng nực của khách hàng.

Tọa lạc tại 58 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, EcoLife Capitol nằm kề cận các công viên và hồ điều hòa lớn có diện tích 23ha và 16,6ha, với tầm nhìn rộng và thông thoáng. Chủ đầu tư tận dụng tối đa các diện tích để trồng cây xanh như ban công ở khu vực hành lang giữa các tầng. Cách nhau khoảng 4 tầng sẽ có thêm một khu vườn chung làm điểm nhấn. Dự án cũng được đầu tư những tiện ích cao cấp như bể bơi nước mặn 4 mùa, nước sạch uống tại vòi, trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, phòng tập gym và nhà trẻ chất lượng quốc tế…

Thu Ngân