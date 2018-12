Theo đại diện Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) và đơn vị thẩm định SGS Việt Nam, dự án EcoLife Capitol đáp ứng các tiêu chí công trình xanh chứng chỉ EDGE. Dự kiến, IFC và SGS sẽ trao chứng chỉ EDGE cho dự án này trong tháng 10 tới.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) của IFC - WB là hệ thống chứng chỉ tự nguyện mang tính toàn cầu, được thiết kế cho các thị trường mới nổi, giúp đưa ra các giải pháp thiết kế kỹ thuật hiệu quả cho công trình. Để đạt chứng chỉ EDGE, các chủ đầu tư sẽ phải chứng minh công trình của mình có tiềm năng giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu ít nhất là 20% so với một công trình điển hình. Dự án Ecolife Capitol được thẩm định là công trình đạt giảm mức tiêu thụ năng lượng 24-28%, tiêu thụ nước trên 27%, giảm năng lượng vật liệu khoảng trên 30%.

Toàn cảnh dự án EcoLife Capitol.

Trước đó, vào giữa tháng 6, chủ đầu tư Capital House cùng IFC ký hợp đồng tư vấn đánh giá chứng chỉ EDGE cho dự án EcoLife Capitol. Ông Trịnh Tùng Bách, cán bộ Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, sản phẩm mới của Capital House cho biết, EDGE đặt ra những tiêu chí cao, là thách thức để các dự án có thể được cấp chứng nhận.

"Sở dĩ dự án Ecolife Capitol có thể nhanh chóng chứng minh thỏa mãn các yêu cầu của chứng chỉ xanh EDGE là do ngay từ đầu chủ đầu tư đã theo đuổi định hướng xây dựng những công trình xanh, tiết kiệm năng lượng", ông Bách nói.

EcoLife Capitol áp dụng những công nghệ mới giúp tòa nhà thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả. Dự án áp dụng giải pháp tiên tiến để cách nhiệt mái với thiết kế hướng tới thông gió tự nhiên và cấp gió tươi. Đồng thời, chủ đầu tư cũng sử dụng hệ thống đèn LED cả không gian nội và ngoại thất và năng lượng mặt trời để chiếu sáng công cộng và hệ thống điều khiển thông minh (BMS) cho tòa nhà.

Bên cạnh đó, kính hộp cản nhiệt phủ low-e hiệu suất cao lấy vừa ánh sáng từ thiên nhiên lại giảm tối đa nhiệt năng hấp thụ và hệ thống sen vòi sang trọng, tiết kiệm nước cũng được sử dụng trong công trình công trình. EDGE cũng đưa ra yêu cầu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gạch không nung, tấm sàn bê tông mỏng để hạn chế ảnh hưởng môi trường…

Dự án Ecolife Capitol sử dụng công nghệ lọc nước UF từ Nhật Bản, nước sạch uống tại vòi được cung cấp đến tất cả các căn hộ của dự án.

Công trình xanh ngày càng phổ biến trên thế giới nhưng còn hạn chế tại Việt Nam. Đặc biệt, các công trình được cấp chứng chỉ quốc tế còn hiếm hoi. Công trình xanh mới được áp dụng tại một số dự án cao cấp, được coi như đặc quyền của người giàu. Trong khi đó, nhà ở phân khúc giá thấp và trung bình mới là khu vực tiêu tốn năng lượng và ảnh hưởng nhiều tới môi trường.

Ông Trần Như Trung, Phó tổng giám đốc Capital House phân tích: "Mấu chốt nằm ở ý thức cộng đồng. Ở nước ngoài, những dự án có chứng nhận xanh sẽ thu hút nhiều người vào ở, tăng được giá trị đầu tư… Còn ở Việt Nam, cả chủ đầu tư và người tiêu dùng chưa nhận thức đầy đủ vấn đề này. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta nâng cao ý thức cộng đồng cũng như có những khuyến khích cụ thể cho các chủ đầu tư".

Theo ông Trần Như Trung, khách hàng là người đầu tiên hưởng lợi khi sở hữu căn hộ xanh, vì họ giảm được các hóa đơn năng lượng và được sống trong không gian xanh trong lành. Chủ đầu tư không phải "mất mát" do đầu tư cao hơn, họ sẽ nhận được nhiều hơn bởi uy tín với khách hàng thông qua việc xây dựng những công trình xanh, tạo nên cộng đồng phát triển bền vững, hài hòa và bảo vệ môi trường.

Dự án EcoLife Capitol đã thi công xong sàn tầng 34, đang thi công sàn tầng 35.

Tọa lạc tại 58 Tố Hữu, khu vực Lê Văn Lương kéo dài, EcoLife Capitol có một vị trí đẹp khi nằm kế bên hai hồ điều hòa lớn có diện tích 23ha và 16,6ha và công viên cây xanh. Với mật độ xây dựng chỉ chiếm 38,5%, EcoLife Capitol dành quy hoạch chính cho các khu vui chơi, cây xanh và đường dạo nội khu. Thiết kế của dự án đặc biệt chú trọng tới cảnh quan và là một thiết kế xanh điển hình với hệ thống cây xanh 3 lớp bên ngoài dự án, hệ thống sân vườn trên cao và mặt đứng của công trình cũng được phủ xanh.

Lợi thế từ vị trí cộng hưởng với giải pháp công trình xanh giúp EcoLife Capitol nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện, trên 85% căn hộ trong tổng số 760 căn hộ toàn dự án đã được ký hợp đồng mua bán. Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào ngày 10/10 tới và bàn giao cho khách hàng vào quý II/2017.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, để giữ uy tín với khách hàng, EcoLife Capitol được tăng đầu tư để thực sự trở thành tòa tháp xanh đúng nghĩa nhưng không tăng giá bán căn hộ.

