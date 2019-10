Dustin Phúc Nguyễn và câu chuyện bỏ nghề MC để làm talkshow

Đam mê và thành công luôn là hai chủ đề có "sức nóng" đối với giới trẻ ở bất kỳ thời đại nào. Đây cũng là mục tiêu lớn lao mà nhiều người đang điên cuồng tìm kiếm. Đôi khi, đam mê trở thành liều thuốc "doping" hạng nặng để các bạn trẻ nhanh chóng đạt được thành công, nhưng cũng không ít lần, đam mê lại trở thành gánh nặng không tưởng, cản bước đường thành công của nhiều người.

Câu chuyện của Dustin Phúc Nguyễn tưởng như sẽ gắn với sự nghiệp MC đáng mơ ước.

Đối với Dustin, nhiều người nghĩ rằng anh đã quá may mắn khi chọn được một hướng đi dựa trên niềm đam mê. Nhưng nếu gặp gỡ chàng trai này, chắc hẳn bạn sẽ phải nghĩ lại, bởi những gì mà Dustin kiến tạo nên, đều phải đánh đổi và trả giá bằng công sức, trí óc và những hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt thời gian dài để tìm thấy đam mê đích thực của đời mình.

Xuất hiện trước rộng rãi công chúng vào năm 2012, trở thành quán quân VJ Camp, với 5 năm làm VJ cho MTV Việt Nam và dự thi Én Vàng 2016, câu chuyện của Dustin Phúc Nguyễn tưởng chừng như sẽ gắn liền với sự nghiệp MC dẫn truyền hình đáng mơ ước của rất nhiều người.

Nhưng đối với Dustin Phúc Nguyễn, công việc MC chỉ là bước đệm để anh bước lên một nấc thang mới, một sân khấu rộng hơn, đó chính là talkshow. Hơn thế nữa, talkshow của anh phải là thứ gì đó thật khác biệt và mang đến nhiều giá trị hơn cho người xem, thay vì chỉ cung cấp thông tin hay những thứ hài hước hời hợt.

Từ gợi ý của một người bạn: "Tại sao Dustin không kết hợp dẫn chương trình với một hành động nào khác, chẳng hạn như vừa dẫn vừa lái xe hơi như James Corden? Hoặc vừa dẫn vừa nấu ăn? Vừa dẫn vừa làm nước?". Dustin khi ấy mới nghĩ rằng mình đã từng học một khoá bartender ở bên Mỹ, tại sao không thử kết hợp việc dẫn chương trình với một hoạt động khác mà mình yêu thích? Dẫn chương trình không thì rất bình thường, ai cũng có thể làm được. Nếu dẫn chương trình trong lúc làm 1 công việc khác, đó mới tạo sự khác biệt.

Người bạn đó đã mở cho Dustin một con đường, tạo kênh Youtube riêng rồi tự sản xuất. Sau đó một năm, Dustin Phúc Nguyễn cho ra đời một show hoàn toàn mới, hoàn toàn nguyên bản – chính là Bar Stories. Bar Stories thể hiện một format không giống ai, chưa ai làm bao giờ, đó là pha ly cocktail cùng với một người khách mời, trò chuyện với họ trong một quán bar thực tế, không phải studio. "Tất cả mọi thứ đều là thật, là những câu chuyện không có kịch bản và phải diễn ra một lần ‘One-shot', không quay lại lần thứ hai. Dustin tưởng tượng như mình đã làm live. Và đó là sự ra đời của Bar Stories" – Dustin chia sẻ.

Dustin cho ra đời Love is blind - show hẹn hò dành cho mọi người ở khắp nơi.

Cùng với Bar Stories, Dustin đã cho ra đời nhiều show thú vị khác, điển hình như Love is blind - show hẹn hò dành cho mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là cộng đồng LGBT có thể chia sẻ quan điểm của mình. Kết quả, hiện tại Dustin Phúc Nguyễn đã có cho mình một kênh Youtube riêng mang tên Dustin On The Go với gần 90 ngàn lượt theo dõi. Đây có thể xem là thành quả của những tháng ngày lao động nghiêm túc. Giờ Dustin có thể tự quyết định tất cả những gì mình muốn tại kênh Youtube của mình, mặc dù đôi khi nó có thể sai hoặc phải trả giá, nhưng đó là sự tự do và hạnh phúc mà chỉ khi theo đuổi đam mê, con người ta mới có thể cảm nhận được.

"Mỗi chương trình của Dustin On The Go có ba giá trị cốt lõi. Ngoài tính giải trí và tính thông tin là đương nhiên phải có, giá trị thứ ba là chương trình phải có ý nghĩa, phải có giá trị với người xem. Khán giả phải học được cái gì sau khi xem xong, chứ không phải cười ha hả rồi xong, tối về ngủ, hôm sau thức dậy quên hết. Sự ý nghĩa này thể hiện ngay ở tựa đề. Chẳng hạn, 'Vũ Cát Tường - Tài năng không bằng ham học', người xem thấy tựa đó sẽ có suy nghĩ rằng bản thân mình cũng cần phải cố gắng học hỏi thêm" – Dustin chia sẻ thêm.

Dustin On The Go với những câu chuyện chân thực, nhẹ nhàng, thú vị

Nếu từng xem Dustin On The Go, bạn sẽ thấy những gì chàng trai này chia sẻ hoàn toàn đúng. Mỗi talkshow đều được Dustin chăm chút về mặt nội dung, để nó trở thành những câu chuyện đáng để cho người xem thưởng thức, đáng để suy ngẫm, nhưng vẫn rất thú vị, nhẹ nhàng và văn minh.

Tuy nhiên, đằng sau mỗi sự khởi đầu đều là câu chuyện của những khó khăn. Với Dustin On The Go, chuyện đau đầu nhất vẫn là khâu thuyết phục khách mời: "Có rất nhiều nhân vật chúng tôi muốn mời, nhưng họ không nhận trả lời talkshow. Cũng không sao, nhưng mỗi lần một người khách mời mình thật sự thích từ chối, tôi cảm thấy rất buồn, giống như mình vừa phải nhận một thất bại. Nó là một cảm xúc cá nhân thôi. Đó là cái khó khăn nhất với tôi, tôi phải vượt qua nỗi buồn ấy và không để cảm xúc đó ảnh hưởng đến công việc chung".

Khó khăn là thế nhưng có lẽ vì xuất phát từ đam mê và sự chỉnh chu, talkshow Dustin On The Go rất "mát tay" và thu hút nhiều nghệ sĩ lớn tại Việt Nam tham gia. Những cái tên như nghệ sĩ Thành Lộc, Cát Tường, Hoàng Yến, Miu Lê... mang đến rất nhiều màu sắc cho các chương trình mà Dustin Phúc Nguyễn thực hiện.

Nếu từng gặp gỡ hay hợp tác với chàng trai trẻ này, chắc hẳn nhiều người sẽ không thể quên được khuôn mặt thu hút, sự thân thiện, cá tính năng động và lối suy nghĩ sáng tạo, táo bạo. Hơn nữa, với tố chất của một Influencer đích thực và khả năng theo đuổi công việc không biết mệt mỏi, Dustin Phúc Nguyễn đang góp phần định hình nên môi trường giải trí online có chiều sâu và chuyên nghiệp, thứ mà giới trẻ Việt Nam đang khao khát.

"Với Dustin, việc tìm ra đam mê không khó, bạn chỉ cần bước ra khỏi nhà, tìm một công việc nào đó mình thích rồi bắt tay vào làm. Nhớ là bạn phải thích thì mới làm nhé, vì lúc này chưa bị áp lực kiếm tiền, nên hãy làm những gì mình thích để tìm ra cái mình thật sự đam mê. Ví dụ, bạn thích ăn ngọt, xin làm thêm ở tiệm bánh, cà phê; nếu bạn thích giữ tiền, làm thủ quỹ của lớp, xin làm thêm ở các quầy thu ngân, quỹ từ thiện nào đó..." - Dustin Phúc Nguyễn cho biết.

Dustin Phúc Nguyễn đang góp phần định hình nên môi trường giải trí online chuyên nghiệp.

Tự vận hành một show riêng buộc Dustin phải làm việc chăm chỉ hơn, ngày nào anh cũng phải ôm laptop không dưới 8 tiếng để hoàn thành tất cả mọi công việc. Do đó, Dustin đang sử dụng LG gram cho công việc hàng ngày, nhờ thời lượng pin hơn 20 tiếng.

"Thiết kế của LG gram rất hợp gu với mình, đơn giản, gọn nhẹ, thoải mái cầm đi thảo luận, làm việc với các khách mời mà không phải cầm theo sạc, hay mệt mỏi vì trọng lượng quá nặng. Đây là một gợi ý nho nhỏ cho những bạn đang trên hành trình theo đuổi đam mê và cần sự hỗ trợ đắc lực từ một chiếc laptop mỏng nhẹ, pin khỏe như mình" – Dustin chia sẻ thêm về chiếc laptop anh yêu thích.

Giữ lửa đam mê và sử dụng LG gram là một trong những bí quyết để Dustin Phúc Nguyễn hoàn thành và phát triển những dự án giải trí chất lượng trong thời gian tới.

