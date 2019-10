Đi kèm với thỏa thuận hợp tác, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị mới Thủ Thiêm cho biết sẽ tung ra các chính sách ưu đãi về sản phẩm. Khách hàng mua nhà phố từ thời điểm này có cơ hội trúng một trong các phần quà giá trị gồm xe SH Mode, Air Blade, điện thoại iPhone 11.

Champaca Garden tọa lạc ngay mặt tiền đường quốc lộ 1K, Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Đức Huy làm chủ đầu tư, đã xây dựng hoàn thiện trên quỹ đất 26.024,5 m2 cho 173 căn nhà phố.

Một góc dự án Champaca Garden.

Mong muốn tạo nên một không gian sống chất lượng, Champaca Garden được chủ đầu tư quy hoạch đồng bộ, chuẩn trang đô thị. Hệ thống an ninh camera lắp đặt toàn khu dân cư, trang bị "video call" từng căn nhà. Đèn đường, đèn chiếu sáng dự án đầy đủ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định, đội ngũ bảo an luôn túc trực 24/24.

Mỗi căn nhà phố có thiết kế đa phong cách, gồm căn một tầng trệt, một tầng lầu và căn một tầng trệt 2 tầng lầu. Diện tích sử dụng từ 60-110m2. Nội thất trang trí nhà phố gồm tủ bếp nhập khẩu, phòng ngủ lắp sàn gỗ, đường dây âm chờ máy lạnh, cáp, tivi, thiết bị vệ sinh chất lượng,...

Tổng quan khu đô thị nhà phố Champaca Garden.

Champaca Garden mang phong cách châu Âu, dùng tông màu trắng chủ đạo làm nổi bật dáng vẻ sang trọng, đẳng cấp của khu dân cư hiện đại. Chủ dự còn chú ý đến yếu tố phong thủy khi thiết kế các phòng đều đón nguồn ánh sáng và không khí tự nhiên nhiều nhất có thể. Champaca Garden đã hoàn thiện đường nội khu rộng từ 14-30m, vỉa hè rộng 3m, lộ giới 60m.

Cư dân dự án được cung cấp hàng loạt tiện ích hiện đại cho cuộc sống với diện tích cây xanh tới 1000m2, phòng tập gym và spa, sân cầu lông, sân tennis, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, trung tâm y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khu coffee cao cấp, nhà sách,...

Phối cảnh bên trong căn nhà phố Champaca Garden.

Champaca Garden tọa lạc ngay vị trí đắc địa khi liền kề quốc lộ 1A, tỉnh lộ 743, vành đai 2, xa lộ Hà Nội là trung tâm kết nối giao thương giữa 3 tỉnh gồm Bình Dương - Đồng Nai -TP HCM. Khu vực có hạ tầng phát triển đồng bộ, nhiều công trình quan trọng như Làng đại học quốc gia, bến xe Miền Đông mới, ga Metro số 1, chợ Đông Hòa và chợ Nội Hóa.

Xung quanh Champaca Garden là các tiện ích ngoại khu như hệ thống trường công lập - quốc tế các cấp, siêu thị Big C Dĩ An, bệnh viện đa khoa Dĩ An, khu công nghiệp, các khu du lịch Suối Tiên, Thủy Châu,...

"Lợi thế của Champaca Garden là cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, đã xây dựng xong, có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Khách hàng có dòng tiền khoảng một tỷ đồng là có thể sở hữu sản phẩm", đại diện đơn vị phân phối Thủ Thiêm nói.

Hiện đơn vị áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, khách ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Ngân hàng Viettinbank, Vietcombank hỗ trợ vay 70% trong 15 năm, mức lãi suất ưu đãi.

Thành Dương