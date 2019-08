Khu căn hộ của EZ Land tại quận 9, TP HCM đạt mức tiết kiệm 28% năng lượng, 32% nước, 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Chủ đầu tư EZ Land Việt Nam vừa nhận chứng nhận công trình xanh EDGE từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên World Bank Group trao cho dự án căn hộ HausNeo vào ngày 12/8.

Đại diện World Bank Group (trái) trao tặng chứng chỉ EDGE cho đại diện EZ Land (phải).

Để đạt chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), các dự án đảm bảo ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu, tức năng lượng sử dụng trong toàn vòng đời từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu, so với công trình thông thường. Theo đó, HausNeo (quận 9, TP HCM) đạt mức tiết kiệm trung bình 28% năng lượng, 32% nước và 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu - cao hơn so với các dự án trong phân khúc căn hộ tầm trung tại TP HCM.

Ông Philippe Le Houérou - CEO của IFC cho biết, HausNeo là một trong số 26 dự án tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh. Dự án đảm bảo không gian sống chất lượng và ứng dụng hiệu quả giải pháp "xanh" trong thiết kế và thi công.

"Chúng tôi cũng đánh giá cao năng lực và uy tín của EZ Land cũng như mục tiêu phủ xanh toàn bộ danh mục đầu tư bất động sản, xứng đáng công nhận EDGE Champion", đại diện tổ chức nhận định.

Ông Olivier Đỗ Ngọc Dũng - CEO EZ Land phát biểu tại sự kiện.

Lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế chú trọng công năng Bauhaus, mỗi góc nhỏ tại HausNeo đều được nghiên cứu và chắt lọc tỉ mỉ nhằm tối giản chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Phần lớn các căn hộ đều có ban công hoặc logia giúp đón gió tự nhiên và hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời.

Phần tường và mái của tòa nhà sử dụng gạch cách nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, dự án còn sử dụng gạch lỗ và gạch xi măng. Đây là những vật liệu xây dựng tiêu thụ ít năng lượng trong quá trình sản xuất và hạn chế phát thải khí CO2 ra môi trường. Toàn bộ công trình lắp đặt công nghệ đèn LED tiết kiệm điện, các thiết bị sen vòi tiết kiệm nước.

Việc áp dụng công nghệ xử lý muối cho nước hồ bơi thay cho xử lý chlorine toàn phần cũng là một tiện ích quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cho cư dân.

Toàn cảnh dự án HausNeo tại quận 9, TP HCM.

Đại diện EZ Land cho biết việc ứng dụng các giải pháp xanh trong công trình không chỉ dừng lại ở lắp đặt và vận hành thiết bị tiết kiệm năng lượng như pin năng lượng mặt trời, biến tần bơm nước... mà còn là sự nghiên cứu tỉ mỉ các chi tiết có tính bền vững từ sâu nội tại.

Ông Olivier Đỗ Ngọc Dũng - CEO EZ Land chia sẻ, chứng chỉ EDGE có ý nghĩa lớn giúp thay đổi nhận thức và củng cố niềm tin của cư dân.

"Nhiều khách hàng chưa hiểu cặn kẽ về công trình xanh, việc đạt chứng nhận là bằng chứng để khẳng định năng lực và uy tín của chủ đầu tư khi triển khai dự án", ông Olivier cho biết.

Đại diện EZ Land cũng cho biết, để đáp ứng các tiêu chí khắt khe về lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình đòi hỏi chủ đầu tư phải thực sự tâm huyết. Với HausNeo, EZ Land luôn nỗ lực vì lợi ích của khách hàng và trách nhiệm của doanh nghiệp. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà chủ đầu tư này muốn hướng đến trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho các gia đình trẻ tại Việt Nam.

Hiện dự án HausNeo đã khánh thành và bắt đầu bàn giao cho cư dân từ 10/8.

Minh Anh