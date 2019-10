Dự án Grand World Phú Quốc sẽ do Công ty cổ phần Vincom Retail quản lý, vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê khu shop thương mại dịch vụ.

Hai bên vừa tổ chức lễ ký kết vào ngày 18/10. Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Newvision ủy quyền cho Công ty cổ phần Vincom Retail chịu trách nhiệm quản lý dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc. Vincom Retail là đơn vị quản lý vận hành hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Newvision ký kết thỏa thuận với bà Trần Thu Hiền, Phó tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vincom Retail trong buổi lễ tổ chức ngày 18/10.

Vincom Retail cũng đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với 14 công ty bất động sản tham gia chương trình triển khai cho thuê shop thuộc dự án Grand World Phú Quốc. Đây là những tên tuổi lớn: Vietstarland, Alpha Real, Đông Tây Land, Southern Homes Vietnam, Tân Thời Đại...

Tham gia phân phối dự án từ những ngày đầu, ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land cho biết, Grand World Phú Quốc đang được khách hàng đặt nhiều kỳ vọng khi biết dự án có các cổ đông chiến lược là Vinpearl và Vincom Retail.

Cũng theo ông Bình, Grand World nằm trong quần thể Corona Casino - casino cho phép người Việt vào chơi và quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí gồm hệ thống khách sạn Vinpearl, sân golf 18 lỗ, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari. Khu vui chơi, giải trí Vinpearl Land đang được mở rộng gấp 3 lần với những trò chơi mới lạ tại Việt Nam, kỳ vọng đón lượng khách vui chơi gấp nhiều lần so với hiện nay.

Tại đây, các căn shop thương mại với ý tưởng thiết kế phân chia thành 3 khu đặc trưng: Khu phố Thượng Hải - The Shanghai, Khu phố Đông Dương - The Indochine, Khu phố Địa Trung Hải - The Mallorca, diện tích từ 70m2 đến 120m2 được quy hoạch thông minh, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh.

Các shop sẽ được quy hoạch để kinh doanh những ngành hàng riêng biệt bao gồm: mua sắm tiêu dùng, F&B, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp..., tạo sự đa dạng, phong phú cho khu phố.

"Nhà đầu tư đang hứng thú với dự án vì đây là khu phố mua sắm hoành tráng với kiến trúc, cảnh quan độc đáo, là một thế giới thu nhỏ của dòng sông Vernice lãng mạn, của nét độc đáo châu Á, sự khác biệt của Đông Dương, nét trữ tình của Châu Âu hoa lệ, những mô hình kinh doanh nổi tiếng như Clarke Quay -Singapore, Asiatique - Thái Lan", ông Hoàng Liên Sơn - CEO Công ty cổ phần địa ốc Alpha Real nhìn nhận.

Tất cả tạo nên một quần thể All In One với quy mô lên đến 979 căn shop theo xu hướng nghỉ dưỡng mua sắm.

Nhiều sản phẩm "đo ni đóng giày" cho nhà đầu tư

Khởi công tháng 1/2019, Grand World Phú Quốc là dự án gồm các loại sản phẩm: shop, condotel và mini hotel. Trong số này, ngoài 979 căn shop, dự án còn có 12 tòa condotel với tổng số 10.000 căn.

Grand World xây dựng bên bờ Bãi Dài, một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh do CNN bình chọn.

Grand World nằm trên các trục đường quan trọng của huyện đảo, cách thị trấn Dương Đông và sân bay Phú Quốc khoảng 20-25 phút chạy xe, cách cảng hành khách quốc tế khoảng 5 phút.

Grand World Phú Quốc có lợi thế lớn khi nằm trong tổ hợp Corona Resort & Casino - Casino tại Việt Nam được phép thí điểm cho người trong nước tham gia vui chơi, trải nghiệm dịch vụ với nhiều hạng mục giải trí có thưởng. Đây là nơi tập trung dòng khách thượng lưu, có nhu cầu chi tiêu mua sắm lớn và đó chính là tố tiên quyết để đảm bảo lợi nhuận từ kinh doanh hoặc cho thuê.

Ngoài ra, dự án này cũng thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện đại của Vingroup đang vận hành trên đảo như Vinpearl Land, vườn thú Safari, sân golf 27 lỗ.

Với Grand World Phú Quốc, phân khu condotel đáp ứng nhu cầu đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng của từng nhóm đối tượng khách hàng.

Cùng với chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư, khách hàng không cần phải là người rủng rỉnh hàng tỷ đồng để đầu tư được vào đây. Ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ Tịch HĐQT Vietstarland cho biết, mức vốn đầu tư với dự án chỉ từ 700 triệu một căn condotel, 4 tỷ đồng một căn shop, số tiền phù hợp với những nhà đầu tư vốn mỏng.

Điểm đặc biệt của dự án còn là chính sách gắn kết thời gian vận hành của dự án với các chính sách bán hàng. Theo đó, khách thuê sẽ được miễn phí tiền thuê 2 năm kể từ ngày nhận bàn giao shop, được hỗ trợ chi phí hoàn thiện nội thất lên đến 6% giá trị hợp đồng mua shop trước thuế (từ 500 triệu đến một tỷ đồng) để có thể an tâm, bắt đầu kinh doanh tại Grand World. Ngoài ra, khách mua sẽ nhận được 2 năm cam kết thu nhập tương đương với 10% giá trị hợp đồng mua trước thuế và một năm cam kết tiền thuê từ khách thuê. Khách mua sẽ được hỗ trợ lãi suất tương đương 12 tháng và ân hạn gốc thêm 24 tháng sau đó.

"Với những chính sách tốt cùng kinh nghiệm vận hành, cho thuê quản lý của Vincom Retail, Grand World hứa hẹn trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khách trong nước và quốc tế", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Phát Đạt