Dự án Happy One có khuôn viên khép kín, an ninh nghiêm ngặt, tiện ích hiện đại tạo không gian sống tiện nghi cho cư dân.

Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, địa phương có hơn 45.000 chuyên gia, hơn một triệu công nhân kỹ thuật cao trong và ngoài nước đang làm việc trên địa bàn. Mỗi năm, con số này tăng trưởng nhanh theo sự phát triển của các dự án đầu tư vào địa phương. Điều này kéo theo nhu cầu lớn trên thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một chuyên viên môi giới hoạt động tại Thủ Dầu Một cho biết, thành phố này nằm giữa các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, VSIP 2 và kết nối nhanh chóng với TP HCM. Do đó nơi đây thu hút nhiều khách mua, kể cả mua để ở và mua để đầu tư.

"Nhóm khách chúng tôi thường gặp nhất là các chuyên gia và các gia đình trẻ, hiện đại, thu nhập trung bình khá. Do ban ngày bận rộn công việc nên họ muốn tìm không gian sống có nhiều tiện ích ngay ngưỡng cửa để tiết kiệm thời gian, công sức", ông Dũng nói.

Các gia đình trẻ còn ưu tiên chọn những căn hộ trang bị nội thất đầy đủ nhằm tránh phát sinh tài chính, bởi phần lớn đều phải vay vốn ngân hàng mua nhà. Một điểm chung khác là khách hàng đều có yêu cầu cao về an ninh, xuất phát từ đặc thù công việc phải dành nhiều thời gian tại cơ quan hoặc thường tăng ca, đi công tác.

Nhằm tạo nơi an cư đáp ứng các yêu cầu kể trên của người mua, một số doanh nghiệp đã phát triển dự án bất động sản theo mô hình compound. Dự án có khuôn viên khép kín, tường rào bao quanh với các lối ra có bảo vệ nghiêm ngặt, hệ thống an ninh nhiều lớp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Phối cảnh khu căn hộ Happy One tại Bình Dương. Hotline: 0918959339. Website.

Ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân, một doanh nghiệp đầu tư bất động sản tại Bình Dương cho biết, cái khó khi triển khai những dự án căn hộ biệt lập là tìm quỹ đất phù hợp. Theo ông Hoạt, hiện nay các dự án biệt lập cần có không gian đủ yên tĩnh nhưng vẫn phải có các điều kiện về hạ tầng giao thông và kết nối tốt với các công trình tiện ích sẵn có.

Điển hình tại dự án khu căn hộ biệt lập Happy One do đơn vị này đang đầu tư phát triển, ông Hoạt cho biết đã huy động nguồn lực lớn để tìm quỹ đất và phát triển sản phẩm phù hợp.

"Chúng tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu môi trường sống xung quanh, thói quen sinh hoạt và lo ngại của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp về an ninh. Kể cả bài toán đảm bảo an ninh khi có khách vãng lai, người giao hàng... cũng xem xét kỹ", đại diện chủ đầu tư nói.

Hiện doanh nghiệp tiếp tục làm việc với chuyên gia để ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc kiểm soát an ninh. Camera lắp đặt toàn khu, kết hợp với bảo vệ 24/7 và thẻ từ truy cập từ cổng, cho phép lưu trữ lịch sử truy cập của tất cả người ra vào, giúp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Đồng thời, việc đảm bảo an ninh cũng cần xem xét đến sự thoải mái, thuận tiện cho cư dân. Chủ đầu tư đã hợp tác với Anabuki - đơn vị quản lý căn hộ Nhật Bản để tư vấn và vận hành nhằm mang lại trải nghiệm sống chất lượng. Căn hộ Happy One còn bàn giao đầy đủ nội thất tiêu chuẩn cao cấp, đáp ứng nhu cầu không gian sống tiện nghi cho khách hàng.

Loạt tiện ích đẳng cấp giúp cư dân thư giãn sau ngày dài làm việc.

Khu căn hộ biệt lập Happy One triển khai trên diện tích đất 6.000m2, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án ra mắt thị trường với mức giá từ 999 triệu đồng một căn.

Khu căn hộ có quy mô 21 tầng với 11 căn shophouse và 486 căn hộ diện tích từ 39-69m2, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, trang bị đầy đủ thiết bị nội thất cao cấp, không gian xanh rộng lớn với 39 tiện ích đẳng cấp. Trong đó nổi bật là 4 tiện ích chính gồm công viên đa năng, đường chạy bộ tổng hợp, hồ bơi tràn bờ, quảng trường chân mây.

Không chỉ riêng Vạn Xuân Group, hàng loạt doanh nghiệp cũng có xu hướng đổ về đầu tư tại Bình Dương. Theo nhận định chung của các chuyên gia, cùng với sự eo hẹp quỹ đất tại TP.HCM thì "thời kỳ vàng" của bất động sản Bình Dương đang quay trở lại, nếu tung ra được các dự án tốt và đáp ứng nhu cầu an cư của hàng chục ngàn chuyên gia cùng các công nhân kỹ thuật cao đang làm việc tại đây thì sức hấp dẫn của thị trường này khó tỉnh thành nào có thể vượt qua.

Minh Anh