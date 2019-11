Chủ đầu tư Dojiland tổ chức cất nóc toà căn hộ nghỉ dưỡng tại Hạ Long hôm 12/11, đảm bảo thời gian bàn giao như cam kết với khách hàng.

Sự kiện cất nóc Best Western Premier Sapphire Ha Long có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, đơn vị vận hành Best Western International Inc, tổng thầu thi công Coteccons, đơn vị bán hàng và các cán bộ công trường thực hiện dự án.

Đại diện Dojiland cho biết, lễ cất nóc dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long là dấu mốc khẳng định cho uy tín, trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện cam kết tiến độ đối với khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận hành, đơn vị tư vấn bán hàng đổ bê tông tầng nóc.

"Dojiland từng bước chinh phục khách hàng bởi lộ trình rõ ràng về kiểm soát chất lượng và tiến độ. Chúng tôi cảm ơn sự nỗ lực của cán bộ công trường và chúc mừng các khách hàng sẽ sớm nhận được căn hộ đầu tư theo đúng cam kết", đại diện Dojiland nói.

Best Western Premier Sapphire Ha Long là toà căn hộ nghỉ dưỡng đầu tiên được vận hành bởi Best Western Premier tại Hòn Gai. Đơn vị kỳ vọng dự án cung cấp căn hộ lưu trú chuẩn quốc tế cho du khách ghé thăm Hạ Long. Những căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4/2020 và có thể đi vào vận hành từ đầu năm 2021.

Từ phía tổng thầu Coteccons, ông Trần Văn Lâm - Giám đốc dự án đánh giá cao chủ đầu tư trong nỗ lực thực hiện đúng cam kết, tiến độ nhanh chóng và sự hợp tác giữa hai bên. "Dojiland đã tạo được niềm tin từ các nhà đầu tư, các đối tác. Bên cạnh đó, đơn vị chứng minh kinh nghiệm, tiềm lực tài chính cùng một thái độ nỗ lực ở tất cả các khâu", ông Lâm phát biểu tại sự kiện.

Ra mắt vào cuối năm 2018, Best Western Premier Sapphire Ha Long tọa lạc ở vị trí đắc địa của Hòn Gai với tầm nhìn trực diện vịnh kỳ quan. Từ thời điểm công bố ra thị trường, chủ đầu tư xác nhận, dự án hấp dẫn nhiều nhà đầu tư phía Bắc. Mỗi đợt mở bán, dự án tiêu thụ hết trên 90% số lượng căn hộ.

Ông Cyrill Czerwonka, Giám đốc phát triển khu vực châu Á của Best Western International Inc .

"Tôi đánh giá cao năng lực của chủ đầu tư trong việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe của BW International Inc. Tầm vóc và độ tin cậy của dự án khiến chúng tôi gửi gắm thương hiệu nhánh cao cấp nhất của mình là Best Western Premier. Với vị trí chiến lược, ngay sát vịnh di sản, tôi tin rằng dự án sẽ là một điểm lưu trú hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách hàng trên toàn cầu của BW International Inc khi tới Hạ Long", ông Cyrill Czerwonka, Giám đốc phát triển khu vực châu Á của Best Western International Inc nói.

Hiện tại, dự án áp dụng chính sách vay 70% và hỗ trợ lãi suất 0% đến quý I/2021. Khách hàng mua căn hộ có thể tham gia chương trình chia sẻ lợi nhuận của chủ đầu tư theo lỷ lệ hưởng 90% từ hoạt động cho thuê. Trong thời gian này, tất cả khách hàng mua căn hộ tại Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ có cơ hội nhận quà tặng giá trị với mỗi giải một xe Mazda CX8, giải nhì xe Vinfast Fadil, giải ba xe máy SH 150i.

Thành Dương