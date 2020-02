Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục mất hơn 3%, khi dịch viêm phổi lan rộng khiến nhà đầu tư rời bỏ tài sản rủi ro.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 879,44 điểm, tương đương 3,15%, lùi về sát ngưỡng 27.000 điểm. Phiên trước đó, chỉ số này đã giảm hơn 1.000 điểm.

S&P 500 mất hơn 3%, đóng cửa ở 3.128 điểm. Nasdaq Composite cũng giảm gần 2,8%, xuống còn 8.965,6 điểm.

Chỉ số đo lường sự biến động CBOE, thước đo sự sợ hãi trên thố Wall, có lúc vượt ngưỡng 30 lần đầu tiên. kể từ tháng 12/2018. Chốt phiên, chỉ số này dừng lại ở 27,85.

Chỉ số theo dõi ngành hàng không NYSE Arca Airline đóng cửa giảm 5%, đánh dấu mức giảm ba ngày lớn nhất kể từ tháng 10/2011. Cổ phiếu của Delta Airlines giảm 6%, khi hãng bay này dự kiến đình chỉ các chuyến bay Mỹ-Trung và từ bỏ kế hoạch mở rộng thị trường Hàn Quốc cho đến cuối tháng 4.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Chỉ 10 cổ phiếu của S&P 500 tăng trong phiên. Toàn bộ 11 nhóm ngành thuộc chỉ số này hôm qua đi xuống, mạnh nhất là năng lượng. Giá dầu hôm qua giảm hơn 4% của giá dầu.

Cổ phiếu Marriott International cũng giảm gần 8%. Các công ty du lịch khác như Tripadvisor giảm 4,7% và Norwegian Cruise Line Holdings mất 7,7%.

Tổng cộng, mức giảm trong 4 phiên gần đây của S&P 500 và Dow Jones là lớn nhất kể từ đợt bán tháo tháng 12/2018. Theo nhà phân tích Howard Silverblatt của S&P Dow Jones Indices, S&P 500 đã mất 2.138 tỷ USD vốn hóa thị trường trong bốn phiên gần nhất. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ lùi về mức thấp kỷ lục.

Nỗi lo về đại dịch leo thang sau khi Covid-19 lan sang Tây Ban Nha và hàng chục quốc gia, từ Hàn Quốc đến Italy, đang khiến giới đầu tư lo ngại về tác động đến kinh tế toàn cầu. AP trích lời một thành viên cấp cao của Ủy ban Olympic quốc tế cho biết ban tổ chức nhiều khả năng hủy bỏ Thế vận hội 2020 tại Tokyo thay vì hoãn hoặc lùi ngày.

"Thị trường nhận ra rằng dù tốc độ tăng các ca nhiễm mới có vẻ đang chậm lại, nó vẫn đang lan rộng trên toàn cầu", Shawn Cruz, giám đốc chiến lược tại TD Ameritrade cho biết.

Nhà đầu tư hy vọng tác động kinh tế của dịch Covid-19 sẽ được ngăn chặn trong quý I. Nhưng Cruz cho rằng việc này có thể kéo dài hết nửa đầu năm 2020, thậm chí hơn nữa.

Tính tới hết phiên giao dịch ngày thứ ba, Nasdaq Composite đã giảm 8,7% so với mức đỉnh thứ tư tuần trước. Dow Jones mất hơn 8,4% so với mức kỷ lục ngày 12/2. S&P cũng thấp hơn 7,6% so với mức đỉnh lịch sử. Tổng cộng, 314 cổ phiếu trong S&P 500 đã "nằm trong vùng điều chỉnh", giảm trên 10% so với mức đỉnh.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2019, với 12,24 tỷ cổ phiếu được sang tay, so với mức trung bình 7,99 tỷ trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Minh Sơn (theo Reuters)