Những dự án nghỉ dưỡng, khách sạn, giải trí quy mô lớn trong 5 năm qua góp phần biến đảo Ngọc trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2019, Phú Quốc đón 4,3 triệu lượt khách du lịch. Về lưu trú, đảo Ngọc cũng lọt vào mắt xanh các nhà đầu tư, thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký tính đến thời điểm hiện tại lên đến 16,7 tỷ USD. Dòng vốn lớn làm thay đổi diện mạo Phú Quốc khi trong vòng 5 năm qua gần 8.000 phòng khách sạn hạng sang đã đi vào hoạt động.

Phú Quốc là nơi đầu tiên có casino cho người Việt vào chơi, vườn thú safari, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Sắp tới, đảo Ngọc sẽ có thêm thuỷ cung 2.000 tỷ do Vingroup xây dựng, khu mua sắm lớn nhất Đông Nam Á với vốn đầu tư 1.000 tỷ. IPP Group của doanh nhân Hạnh Nguyễn sắp triển khai khu mua sắm hàng hiệu phi thuế quan 7.000 tỷ đồng.

Phối cảnh khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phu Quoc Marina do BIM Land làm chủ đầu tư.

Một trong những dự án điểm nhấn tương lai của Phú Quốc là công viên nước được BIM Group và Samsung C&T Resort Group phối hợp thực hiện. Với công suất khoảng 450.000 lượt khách năm, đây là công viên nước tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng theo từng giai đoạn với quy mô khoảng 13ha. Theo BIM Group, dự án mang đến cho du khách một thiên đường nghỉ dưỡng độc đáo, nơi có thể trải nghiệm đa dạng phong cách ẩm thực, vui chơi giải trí năng động cho giới trẻ và cả gia đình. Công viên nước tọa lạc tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế Phu Quoc Marina.

"Đầu tư vào Phú Quốc từ năm 2004, BIM Land trong suốt 15 năm qua đã kiên trì biến vùng đất hoang sơ trở thành điểm đến hàng đầu đẳng cấp quốc tế. Phu Quoc Marina giờ đây là điểm nhấn riêng trên bức tranh nghỉ dưỡng đảo Ngọc", đại diện BIM Land nói.

Phối cảnh dự án nhìn từ biển.

Phu Quoc Marina có diện tích 155ha, cách sân bay Phú Quốc 7km. Dự án tọa lạc tại phía Tây của đảo Ngọc, trung tâm Bãi Trường. Đây là nơi có bãi biển đẹp nhất đảo với những bãi cát mịn trắng, biển xanh màu ngọc bích, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Ngay từ khi hình thành, Phu Quoc Marina quy hoạch xây dựng dưới dạng một khu phức hợp du lịch và giải trí quy mô lớn "all in one". Với chiến lược đi cùng những đơn vị lớn, khu phức hợp hội tụ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc. Ngoài ra, Phu Quoc Marina Square, Phu Quoc Waterfront và Palm Garden Shop Villas Phu Quoc cũng được kiến trúc sư thiết kế với màu sắc riêng biệt. BIM Land tin rằng đây là những mảnh ghép góp phần tạo nên vẻ sang trọng của quần thể nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo Phú Quốc. Sản phẩm của Phu Quoc Marina rất đa dạng, nhiều phân khúc.

Một góc khuôn viên bên trong dự án.

"Qua các dự án đã bàn giao, Phu Quoc Marina chứng minh tiềm năng sinh lời lâu dài, bền vững cho khách hàng tin tưởng và đồng hành cùng. Với số lượng có hạn, các dự án thuộc Phu Quoc Marina khi ra mắt đều thu hút giới đầu tư địa ốc", đại diện BIM Land nói.

Sắp tới, chủ đầu tư BIM Land dự kiến sẽ cho ra mắt dự án Park Hyatt Phu Quoc. Khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Park Hyatt tại Việt Nam dự kiến đi vào hoạt động năm 2022. Tọa lạc ở mũi phía Tây Nam Phú Quốc, BIM Land định vị Park Hyatt Phu Quoc trở thành khu nghỉ dưỡng hạng siêu sang. Tổng khu nghỉ dưỡng có diện tích gần 65ha, trải dài trên đường bờ biển nguyên sơ, nằm giữa dải cát trắng và những ngọn đồi xanh. Dự án cách sân bay khoảng 30 phút lái xe qua đường cao tốc Bắc - Nam và 40 phút từ Dương Đông, thị trấn trung tâm đảo.

"Các quần thể nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế đã biến Phú Quốc thành điểm đến du lịch toàn cầu. Song Phú Quốc sẽ còn phát triển với tiềm năng khai thác lớn cũng sự hấp dẫn từ du lịch", đại diện BIM Land khẳng định.

Thành Dương