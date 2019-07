Nửa đầu năm, Huawei thu về hơn 58 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, dù chuỗi cung ứng bị gián đoạn nhiều tháng qua.

Ông Trump gặp các CEO công nghệ để bàn chuyện Huawei / Trump cho phép các hãng công nghệ Mỹ bán hàng cho Huawei

Đại gia viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies hôm nay thông báo doanh thu nửa đầu năm tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 401,3 tỷ NDT (58,3 tỷ USD). Số smartphone bán ra cũng tăng 24% lên 118 triệu chiếc. Huawei chưa niêm yết và mới bắt đầu công bố kết quả kinh doanh hàng quý từ đầu năm nay.

Còn theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, trong quý II, Huawei đã bán được 37,3 triệu thiết bị tại Trung Quốc, tăng 31% so với năm ngoái. Thị phần trong nước của họ cũng tăng 10% lên 38%, trong khi số liệu này của tất cả hãng smartphone hàng đầu khác đi xuống.

Gian hàng của Huawei tại một triển lãm ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Những số liệu này cho thấy kết quả kinh doanh của Huawei vẫn khá tốt, dù chuỗi cung ứng của họ bị gián đoạn đáng kể khi Mỹ đưa công ty này vào danh sách đen, hạn chế mua sản phẩm công nghệ Mỹ. Chính phủ Mỹ cho rằng công ty này đe dọa đến an ninh quốc gia, do thiết bị của họ có thể được giới chức Trung Quốc dùng để do thám. Huawei đến nay vẫn phủ nhận thông tin này.

Mo Jia – nhà phân tích tại Canalys cho biết việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen đã "gây ra bất ổn ở thị trường quốc tế" cho Huawei. Tuy nhiên, công ty này đã chuyển hướng tập trung vào thị trường trong nước. Người Trung Quốc kêu gọi ủng hộ sản phẩm Huawei khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

"Sản phẩm của họ vốn đã có tên tuổi. Chiến tranh thương mại chỉ càng khiến người dân Trung Quốc cảm thấy cần ủng hộ Huawei. Mối lo lắng duy nhất là họ có thể thiếu hụt nguồn cung linh kiện. Nhưng việc đó đã không xảy ra", Kitty Fok – nhà nghiên cứu tại IDC nhận xét.

Dù vậy, tính chung cả thị trường Trung Quốc, số smartphone bán ra tiếp tục đi xuống. Con số này giảm 6%, xuống 97,6 triệu thiết bị trong quý II. Đây là quý giảm thứ 9 liên tiếp, Canalys cho biết.

Hà Thu (theo Reuters)