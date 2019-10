đổ xăng trả tiền bằng mã QR

Người dùng ví MoMo đổ xăng tại trạm PVOIL và Comeco có thể quẹt mã QR để thanh toán trong chưa đến 30 giây, từ ngày 27/10.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam người dùng có thể đổ xăng và thanh toán bằng mã QR thông qua ví điện tử. Dịch vụ do Ví điện tử MoMo và Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP (PVOIL) hợp tác phát triển và công bố vào ngày 23/10 tại TP HCM.

Ông Phạm Thành Đức - Tổng giám đốc MoMo (trái) và ông Cao Hoài Dương - Tổng giám đốc PVOIL (phải) giới thiệu dịch vụ thanh toán tiền xăng bằng mã QR Code trên MoMo.

Theo đó kể từ 27/10, người đổ xăng tại 618 trạm xăng của PVOIL, Comeco và các đơn vị liên kết có thể thao tác quét mã QR trên ứng dụng ví điện tử MoMo để thanh toán tiền xăng. Riêng trong ngày 1/11, MoMo hoàn tiền 50% cho người dùng, tối đa 30.000 đồng, nhằm khuyến khích người dùng tiếp cận tính năng mới.

Động thái của MoMo và PVOIL góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thông qua dịch vụ quẹt mã đổ xăng, một dịch vụ thiết yếu hàng ngày.

"Xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu mà người giàu hay nghèo, nam phụ lão ấu đều sử dụng. Do đó khi áp dụng thanh toán điện tử cho việc đổ xăng, sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong toàn xã hội. Đồng thời góp phần tăng cường minh bạch trong kinh doanh", ông Cao Hoài Dương - Tổng giám đốc PVOIL nói.

Toàn bộ quy trình quét mã thanh toán diễn ra chưa đến 30 giây.

Ông Phạm Thành Đức - Tổng giám đốc Ví điện tử MoMo cho biết việc bổ sung dịch vụ thanh toán tiền xăng qua mã QR giúp tăng trải nghiệm cho hàng chục triệu khách hàng tại Việt Nam. Dự kiến xu hướng thanh toán điện tử cho các dịch vụ hàng ngày sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai.

"Người dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng các dịch vụ thanh toán di động, ban đầu chỉ dùng để nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn. Nhưng theo quan sát trong 18 tháng qua, giao dịch thanh toán điện tử ở các dịch vụ ăn uống, đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng mạnh, ước tính tăng gấp đôi mỗi năm. Đây là xu thế mạnh mẽ sẽ thay đổi hoàn toàn hành vi tiêu dùng, bán lẻ", ông Đức khẳng định.

Trong ngày 1/11 ưu đãi hoàn tiền 50%, hai đơn vị đã chuẩn bị công tác tập huấn, đào tạo năng lực cho nhân viên nhằm đảm bảo thanh toán thuận tiện và an toàn khi sử dụng thiết bị di động tại trạm xăng. Riêng MoMo đã đầu tư hàng chục triệu USD nâng cao năng lực hệ thống để tạo nền tảng hạ tầng công nghệ cho hàng trăm triệu giao dịch mỗi ngày ở tất cả lĩnh vực dịch vụ.

Đối với công tác phòng chống cháy nổ, đại diện PVOIL quy định pháp luật nêu rõ một số khu vực tại mỗi cây xăng không được dùng thiết bị cá nhân không phòng nổ, bao gồm điện thoại di động. Do đó để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhân viên trạm xăng sẽ mời khách hàng đến khu vực an toàn để tiến hành thao tác thanh toán.

Dự kiến cuối năm 2019 MoMo và PVOIL sẽ hiện thực hóa hợp tác chiến lược bằng các ưu đãi dài hơi và liên tục, từ đó tiếp tục khuyến khích thanh toán điện tử.

Dịch vụ quét mã QR trên MoMo để đổ xăng hiện thử nghiệm tại một số cây xăng và áp dụng rộng rãi ở 618 trạm xăng của PVOIL, Comeco toàn quốc từ 27/10.

Ước tính cả nước có 15.000 cửa hàng xăng dầu quy mô lớn nhỏ. Hiện mới chỉ có một vài tập đoàn xăng dầu tiềm lực mạnh thực hiện thanh toán điện tử, như Petrolimex thanh toán qua thẻ từ đầu năm nay, PVOIL cũng triển khai ứng dụng dịch vụ PVOIL Easy cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân thông qua mã QR Code trên các ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, MoMo đã hợp tác nhiều đơn vị lớn trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Với hơn 12 triệu người dùng, ví điện tử này có thể thực hiện thanh toán 24/7 cho hầu hết dịch vụ thiết yếu hàng ngày. Trong năm nay, doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong các lĩnh vực dịch vụ công, hành chính công thông qua hợp tác với hàng loạt tỉnh thành, trường học, bệnh viện... cho các dịch vụ như thanh toán viện phí, học phí, xe bus, gửi xe, quản lý chung cư...

Trước hợp tác với MoMo, PVOIL cũng đã triển khai thanh toán điện tử thông qua ứng dụng ngân hàng. Hiện hệ thống có hơn 600 cửa hàng xăng dầu sở hữu và 3.000 đại lý.

