Quá trình đánh giá dựa trên cơ sở hạ tầng, đầu tư về công nghệ và con người.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ góp phần tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra những hiểm họa về mất an toàn dữ liệu.

Xu hướng tăng trưởng mạnh của dữ liệu điện tử kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn dữ liệu. Các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, trở thành mối lo ngại lớn đối với doanh nghiệp bởi những ảnh hưởng nghiêm trọng như giảm doanh thu, giảm năng suất làm việc, mất uy tín với đối tác và khách hàng...

Nguy cơ bị mất dữ liệu trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Nguy cơ mất dữ liệu có thể xuất phát từ nội bộ công ty hoặc các tác động từ bên ngoài như việc liên kết với một bên thứ ba. Các nhà cung cấp công nghệ thông tin và bên thứ ba thuê ngoài (outsource) là một hướng tấn công ưa thích của tin tặc để truy cập vào mạng lưới của công ty. Vì vậy, thông tin của bên thứ ba cần được tiến hành kiểm tra, đánh giá qua các phương pháp an ninh và bảo mật.

Theo các chuyên gia, một trong những tiêu chí để đảm bảo hệ thống thông tin và dữ liệu công ty bảo mật và an toàn khi lựa chọn đối tác là chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

Ngày 3/4 vừa qua tại TP HCM, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (Digipay JSC) đã được trao chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 từ Bureau Veritas - tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận ISO.

Đại diện Digipay cho biết, bảo mật thông tin dữ liệu cho đối tác và khách hàng là nhiệm vụ được doanh nghiệp chú trọng. Với riêng bộ phận công nghệ thông tin, công ty hiện có đội ngũ gần 25 lập trình viên có hơn 10 năm kinh nghiệm.

Ông Đoàn Văn Khải - Quản lý vận hành - Bureau Veritas nhận định: "Digipay là một trong những công ty trong lĩnh vực tài chính công nghệ tại Việt Nam triển khai thành công ISO 27001:2013. Quá trình đánh giá cấp chứng chỉ tại đơn vị dựa trên sự đầu tư hạ tầng và chuyên môn, xây dựng hệ thống quy trình, quy định bám sát tiêu chuẩn và cam kết thực hiện đúng với mục tiêu an ninh thông tin".

Ông Tô Hoàng Nam - Giám đốc công ty Vinastar cũng cho hay với lợi thế nhân sự am hiểu về an toàn thông tin, tận tâm và sự đầu tư về quy trình, công nghệ và con người, sau khi áp dụng ISO/ IEC 27001:2013, Digipay sẽ có thêm nền tảng về an toàn thông tin để tiếp tục phát triển.

"Việc nhận chứng chỉ ISO 27001:2013 là một trong những bước tiến mới trên con đường phát triển của công ty, là minh chứng cho tiềm năng của chúng tôi trên thị trường BPO ngành Tài chính và Bảo hiểm hiện nay", đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (Digipay JSC) khẳng định.

