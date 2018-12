Hệ thống phòng khám chuyên khoa Dr Michaels Psoriasis & Skin Clinic tại 87 Trần Não, quận 2, TP HCM và 114A Mai Hắc Đế, Hà Nội áp dụng phương pháp Dr Michaels sử dụng các loại thảo dược để điều trị vảy nến, viêm da cơ địa và nhiều bệnh da liễu khác. Cơ sở được áp dụng theo tiêu chuẩn, phác đồ tương tự các phòng khám chuyên khoa Dr Michaels tại Australia, châu Âu với nguồn thảo dược được sản xuất, nhập khẩu từ Australia.

Phương pháp Dr Michaels do giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Michaels Tirant phát triển hơn 30 năm qua và được công nhận rộng rãi để điều trị vảy nến và nhiều bệnh da liễu khác. Giáo sư Novotny từ Trung tâm Da liễu Prague - Cộng hòa Czech vào năm 2006 ghi nhận giải pháp của tiến sĩ Michaels Tirant đạt hiệu quả và an toàn khi so sánh với các phương pháp điều trị sinh học.