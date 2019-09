Tiền đồng là một trong hai tiền tệ của khu vực không giảm giá so với đôla Mỹ bất chấp thương chiến leo thang, nhân dân tệ liên tục giảm.

Tính đến hết tháng 8, tỷ giá tiền đồng so với USD gần như không đổi so với giai đoạn đầu năm. Trong khu vực ASEAN, chỉ có tiền của Việt Nam và Thái Lan là hai đồng tiền duy nhất đứng yên hoặc tăng giá so với USD, trong bối cảnh nhân dân tệ (CNY) giảm liên tục và chạm gần ngưỡng 7,2.

"Đây là hiện tượng rất hiếm khi xảy ra do quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với Trung Quốc", Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nêu ra trong báo cáo phân tích mới công bố.

Tương tự VDSC, báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán SSI cũng chỉ ra thực tế là USD tăng giá mạnh, CNY liên tục giảm giá nhưng VND vẫn khá ổn định.

Dù áp lực quốc tế gia tăng gần đây, VND không những không mất giá mà còn tăng nhẹ 0,15% so với USD trong 8 tháng đầu năm.

Tỷ giá USD/VND (đường màu xanh) gần như đi ngang từ đầu tháng 6 đến nay, trong khi CNY liên tục giảm giá (đường màu đỏ). Ảnh: SSI

Theo ghi nhận của VDSC, thanh khoản USD trên hệ thống ngân hàng chưa có dấu hiệu căng thẳng trong khi khoảng chênh lệch lãi suất qua đêm VND với USD ở mức an toàn.

Ở góc nhìn thị trường, đơn vị này cho rằng yếu tố tương quan giữa các đồng tiền trong khu vực ở giai đoạn hiện tại giảm mạnh do sự phân hoá về nền tảng kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia. Nhưng với Việt Nam, hai yếu tố giúp cân bằng điều này là năng lực sản xuất trong nước gia tăng và nguồn ngoại tệ sử dụng để nhập hàng hoá trung gian, sản xuất hàng xuất khẩu. "Do đó, cung – cầu ngoại tệ ở góc độ này cũng khá cân bằng", nhóm phân tích bình luận.

"Nguồn cung ngoại tệ trong nước rất dồi dào, chênh lệch lãi suất VND và USD ở mức cao (1,8%) sẽ hỗ trợ tiền đồng tiếp tục giữ giá trong thời gian tới", báo cáo của SSI viết.

Minh Sơn