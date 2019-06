Khu căn hộ kiến tạo theo mô hình biệt lập, tách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài, cùng hệ thống an ninh nhiều lớp 24/24 từ khi khách hàng bước từ cổng ra vào đến lễ tân và căn hộ của gia chủ. Nhằm tăng thêm tính an ninh, chủ đầu tư có ứng dụng nền tảng công nghệ quản lý như hệ thống camera toàn khu, kiểm soát an ninh bằng thẻ từ, phủ Wi-Fi khắp các khu vực công cộng của tòa nhà giúp cư dân dễ dàng kết nối, cập nhật thông tin liên tục.