Trong bối cảnh cả nước áp dụng "cách ly xã hội", doanh số dịch vụ "đi chợ hộ", mua qua điện thoại của siêu thị tăng gấp 2, 3 lần.

Đang dở tay lau nhà, chị Thanh - quận Thủ Đức, TP HCM nghe tiếng chuông cửa liền chạy vội xuống thì thấy nhân viên giao hàng của siêu thị đến. Chị khá ngạc nhiên vì chỉ mới đặt mua cách đó hơn nửa tiếng giờ đã nhận được hàng.

Trước đây chị hay tranh thủ ghé siêu thị mua đồ sau mỗi lần đi làm về. Giờ vừa làm việc tại nhà vừa trông con khá bận, lại ngại đến chỗ đông người trong mùa dịch nên chọn mua hàng siêu thị qua điện thoại. "Cứ nghĩ mua thử khi nào họ giao được thì nhận, không ngờ lại khá nhanh đến vậy", chị nói.

Không chỉ chị Thanh, hiện nay nhiều người ở TP HCM đang có xu hướng ngồi nhà đặt hàng qua dịch vụ "đi chợ hộ" của các siêu thị hoặc hãng xe công nghệ. Đại diện Big C cho hay, dịch vụ này đang khá hút khách khi các siêu thị Big C miền Nam trong tháng 3 có doanh số ước đạt khoảng 3.000 đơn hàng, tăng trên 200% so với tháng trước. Còn tại Big C khu vực miền Bắc, lượng khách đặt hàng đang tăng lên nhanh chóng qua mỗi tuần. Giá trị đơn hàng bình quân tăng 80-120% so với các tuần trước đó.

Anh Hưng - nhân viên giao hàng tại một siêu thị BigC ở quận Bình Tân cho biết, mấy ngày qua, số lượng đơn hàng giao cho khách tăng gấp 2-3 lần. "Nhiều hôm, tôi phải ăn vội hộp cơm trưa rồi tranh thủ đi giao hàng ngay chứ sợ khách đợi lâu", anh chia sẻ.

Theo đại diện siêu thị BigC, tốc độ giao hàng luôn được đơn vị này đẩy nhanh, thông thường trễ nhất không quá 4 tiếng sau khi khách đặt hàng.

Tại Saigon Co.op, dù mới triển khai được nửa tháng, song các hệ thống của siêu thị này đã giao tận tay khách hàng khoảng 20.000 đơn, trong đó hơn 50% đơn nhận từ zalo, viber. Đặc biệt, có những giá trị hóa đơn mua hộ lên tới 10 triệu đồng.

Nhân viên Co.op mart chuẩn bị giao hàng cho khách. Ảnh: Mai Trang.

Bên cạnh dịch vụ "đi chợ hộ", hệ thống Saigon Co.op còn cung cấp gần 30.000 suất ăn cho 13 khu vực cách ly tại TP HCM. Chất lượng các suất ăn này được Ban quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thành phố kiểm tra, giám sát hàng ngày.

Triển khai sau hai hệ thống trên, Lottemart, Vinmart hiện chưa có số liệu thống kê nhưng cũng cho biết, số lượng đặt hàng gia tăng mỗi ngày. Trong đó, các mặt hàng được khách nhờ mua hộ nhiều nhất là rau củ quả, trái cây, gạo, mì gói, dầu ăn, nước tinh khiết, giấy vệ sinh,...

Cũng tham gia cung cấp dịch vụ giao thức ăn, đi chợ hộ, các ứng dụng gọi xe cho biết dù mới triển khai nhưng được khách hàng hưởng ứng nhiệt tình.

Theo thông tin từ Be, mỗi ngày dịch vụ beDelivery nhận khoảng 15.000 lượt yêu cầu, tăng 200% so với trước thời điểm có dịch bệnh. Trong khi đó, để kích cầu, Be giảm phí mua hàng từ 50.000 đồng xuống 30.000 đồng cho mỗi đơn hàng. Từ 1/4, dịch vụ này mở rộng thêm hình thức thanh toán tiền mặt và hạn mức giá trị đơn hàng lên đến một triệu đồng, thay vì chỉ chấp nhận khách sử dụng thẻ và hạn mức 500.000 đồng như trước đây.

"Có ngày cao điểm, tôi nhận 15-20 cuốc đặt dịch vụ đi siêu thị hộ. Trong đó, nhiều khách nhờ mua đồ khô và rau, củ, quả lên đến 500.000 - 700.000 đồng mỗi đơn", anh Tài - một tài xế giao hàng của Be nói.

Tài xế Be đang nhận hàng và thanh toán để đem giao cho khách. Ảnh: Viễn Thông.

Với dịch vụ này, khách đặt mua không cần phải ghi chú đơn hàng, mà nó sẽ "chạy" thẳng đến máy nhận đơn của các cửa hàng, siêu thị liên kết với GrabMart. Đối tác tài xế nhận đơn hàng chỉ cần đến cửa hàng, báo số đơn, chờ nhận và giao hàng cho khách là xong. "Trong vòng một tháng hoạt động tại TP HCM, dịch vụ này tăng trưởng tốt, với lượng người dùng lớn và đơn hàng đều đặn", đại diện Grab cho biết.

Chưa có thống kê cụ thể về kết quả hoạt động, nhưng Grab cho biết sau 10 ngày thử nghiệm dịch vụ đi siêu thị hộ tại TP HCM, họ đã triển khai tiếp tại Hà Nội hôm 3/4.

Đánh giá về các dịch vụ giao hàng tận nhà, "đi chợ hộ", một chuyên gia marketing tại TP HCM cho rằng, dịch vụ này sẽ còn tăng đột biến không chỉ trong mùa dịch mà còn là xu hướng mới của tương lai.

Theo ông, đây là một trong những dịch vụ đem lại sự tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả cho người tiêu dùng trong thời đại bận rộn. Tuy nhiên, để duy trì bền vững các đơn vị cung cấp cần có nguồn hàng tốt, sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và độ tươi ngon.

Hồng Châu -Viễn Thông