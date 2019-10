​Công ty Khôi phục Dữ liệu Võ Nguyễn cung cấp các dịch vụ xử lý và khôi phục dữ liệu ổ cứng, phục hồi dữ liệu máy chủ, server... cho khách hàng.

Ông Võ Ngọt - Giám đốc Công ty Khôi phục Dữ liệu Võ Nguyễn cho biết - công ty ra đời với mục đích giúp người dùng khôi phục dữ liệu máy tính của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Võ Nguyễn dùng công nghệ cao để phục hồi dữ liệu cho nhiều khách hàng với máy móc, trang thiết bị hiện đại nhập khẩu đối tác nước ngoài. Công ty sẽ khôi phục dữ liệu cho người dùng khi gặp các sự cố về ổ cứng, máy chủ, server...

Võ Nguyễn bảo mật tuyệt đối dữ liệu của khách hàng và cam kết giá cứu dữ liệu máy tính tốt nhất. Ảnh: Võ Nguyễn.

Tại Võ Nguyễn, những người thực hiện khôi phục dữ liệu là các kỹ sư, kỹ thuật viên có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phục hồi dữ liệu. Họ sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng nhanh nhất với chính sách "không có dữ liệu - không tốn phí".

Dựa vào tình trạng của đĩa cứng, sau 5-10 phút kiểm tra bằng máy chuyên dụng, khách hàng sẽ được các kỹ sư thông báo về tình trạng máy. Các dữ liệu của người dùng được bảo mật bằng văn bản và có hiệu lực trước pháp luật.

Các dịch vụ của Võ Nguyễn gồm:

Cứu dữ liệu ổ cứng bị bad sector

Khi máy nhà bạn có các dấu hiệu như đang hoạt động mà chạy chậm, bị treo, đứng máy khi truy cập vào ổ cứng, máy thường xuất hiện màn hình xanh chữ trắng báo lỗi file không đọc được... chính là biểu hiện của việc ổ cứng bị bad (một hiện tượng phổ biến bắt nguồn từ đĩa cứng, từ tính lưu trữ dữ liệu). Trường hợp bad nhẹ hoặc thay đầu lọc cho máy bàn, bạn chỉ cần liên hệ với công ty, các kỹ thuật viên cũa Võ Nguyễn sẽ giúp ổ cứng của bạn sẽ khôi phục lại nhanh chóng qua các chương trình phục hồi dữ liệu.

Cứu dữ liệu ổ cứng bị format

Đây là một lỗi lớn khi hậu quả để lại là một phần vùng ổ cứng không còn gì cả. Nguyên nhân khiến ổ cứng bị format thường gặp là cài nhầm win, xóa nhầm format khi sử dụng hoặc bị virus tấn công. Để phục hồi tình trạng này, các kỹ thuật viên sẽ cài đặt lại win và định dạng chuẩn cho máy bàn hoặc nếu máy bàn bị lỗi format nhiều. Ổ cứng của bạn được rà soát và phân vùng bị format để việc sửa chữa đạt hiệu quả nhất.

Các kỹ sư Võ Nguyễn sẽ kiểm tra tình trạng máy tính và tiến hành khôi phụ dữ liệu của khách hàng. Ảnh: Võ Nguyễn.

Cứu dữ liệu ổ cứng bị chết cơ

Tuổi thọ của ổ cứng trung bình 5-6 năm, vì vậy sử dụng máy tính lâu cũng như không bảo quản máy tốt sẽ khiến ổ cứng của máy bị chết cơ. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là các kỹ thuật viên sẽ thay những linh kiện máy móc bên trong để phục hồi hoàn thiện ổ cứng của bạn.

Cứu dữ liệu ổ cứng bị hỏng

Sau khi va đập hoặc bị sốc do quá trình vận chuyển thì ổ cứng thường bị hỏng gây ra các lỗi hệ thống hoạt động. Để giải quyết vấn đề trên công ty khôi phục dữ liệu Võ Nguyễn sẽ kiểm tra hư hỏng xảy ra ở ổ đĩa nào và dùng các phần mềm cao cấp để khắc phục và sửa chữa ổ cứng tại hcm. Tuy nhiên để hạn chế tình trạng ổ cứng hỏng, các bạn nên hạn chế tình trạng tắt máy đột ngột, không theo quy trình cũng như không vận chuyển khi máy vẫn còn nóng và nên có miếng đệm lót máy.

Cứu dữ liệu ổ cứng bị raw

Ổ đĩa định dạng raw là hệ thống tập tin bị hỏng. Máy bị raw thường sẽ báo lỗi là "D:\ is not accessible The volume does not contain a recognized file system". Khi gặp tình trạng này, bạn có thể thao tác các bước sửa chữa cơ bản theo hướng dẫn trên Google. Tuy nhiên, với những bạn không rành về máy hay lo lắng trong việc cài đặt lại máy, đội ngũ nhân viên tại Võ Nguyễn sẽ thực hiện và hoàn thành mọi công đoạn sửa chữa cho bạn.

Cứu dữ liệu máy chủ, server

Trường hợp ổ cứng trong máy chủ, server, nas, san còn nhận dạng nhưng mất cấu hình raid, xóa, mất tập tin, bad sector, thời gian xử lý sẽ trong 2 giờ. Khách hàng có thể chờ và xem tiến trình cứu dữ liệu, kiểm tra dữ liệu của mình sau khi phục hồi hoàn thành. Nếu đĩa cứng bị hỏng vật lý sẽ cần nhiều thời gian hơn, sau khi kỹ thuật viên kiểm tra và báo chi tiết cho khách hàng.

Ông Võ Ngọt lưu ý thêm, việc can thiệp bằng phần mềm hoặc tháo rời phần cứng lần đầu tiên kể từ khi ổ cứng có dấu hiệu bị hỏng rất quan trọng. Điều này có thể dẫn đến việc phục hồi dữ liệu trở nên khó khăn hơn hoặc hư hỏng hoàn toàn, không thể phục hồi.

Để khôi phục dữ liệu, bạn phải mang thiết bị hư hỏng đến trụ sở của công ty của Võ Nguyễn. Các kỹ sư tại đây kiểm tra, báo giá chính xác, tỷ lệ thành công và thời gian hoàn thành. Việc tính phí cứu dữ liệu phải được tiến hành kiểm tra mức độ thiệt hại của đĩa cứng và phải dùng máy chuyên dụng khôi phục dữ liệu. Công ty cam kết không phát sinh thêm phí, mà chỉ tính phí một lần khi người dùng nhận lại dữ liệu.

"Công ty sẽ bảo mật tuyệt đối dữ liệu của khách hàng; miễn phí kiểm tra và báo giá; cam kết giá tốt nhất và giá báo một lần không phát sinh thêm phí. Ngoài ra, khách hàng được sử dụng trang thiết bị hiện đại, an toàn cùng tỷ lệ phục hồi dữ liệu cao", ông Võ Ngọt nói.

Công ty Khôi phục Dữ liệu Võ Nguyễn hiện là đối tác của nhiều cơ quan, công ty nước ngoài và liên kết với nhiều công ty phân phối ổ đĩa cứng, cá nhân trong lĩnh vực trên mọi thiết bị lưu trữ. Ngoài ra, công ty còn nhận bảo trì nhiều dự án lớn trên nhiều tỉnh, thành. Liên hệ: Công ty Khôi phục Dữ liệu Võ Nguyễn

24/16 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 0888711775 - 0974756775. Website: https://cuudulieu24h.com. Email: vonguyen@cuudulieu24h.com

Thư Kỳ