Giá heo nhập khẩu đã tăng 5-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát thị trường TP HCM cho thấy, lượng thịt heo nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng đột biến. Giá các sản phẩm này tăng mạnh trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi lan rộng ở nhiều quốc gia.

Chị Lan, chủ cửa hàng chuyên nhập thịt heo ở quận Gò Vấp cho biết, 5 tháng đầu năm nay giá heo nhập vào thị trường đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Nếu năm trước tôi nhập thịt heo đã qua giết mổ đông lạnh chỉ ở mức 40.000 - 60.000 đồng một kg thì nay lên 60.000 - 80.000 đồng (tùy loại). Nguyên nhân là do các trang trại chăn nuôi bị tàn phá bởi dịch tả heo châu Phi, khiến thịt lợn sản xuất ra đã giảm xuống mức thấp", chị Lan nói và cho hay, nếu trước đây chị chỉ nhập heo Ba Lan, Trung Quốc thì nay phải đa dạng thị trường để có nhiều sản phẩm, tránh mất cân đối nguồn hàng.

Giá thịt heo nhập khẩu tăng khá mạnh.

Chị Liên, chủ cửa hàng ở quận 2 (TP HCM) thì cho biết, giá heo từ Mỹ, Tây Ban Nha, Canada cũng đang tăng 5-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, tại cửa hàng chị nếu năm trước giá bán lẻ nạc dăm chỉ ở mức 90.000 đồng một kg thì nay tăng lên 110.000 đồng một kg, xương ống heo cũng tăng thêm 5.000 đồng lên 55.000 đồng một kg, các loại sườn BBQ trước đây chỉ 80.000 đồng nay lên 90.000 đồng một kg.

Là đơn vị bắt đầu trữ heo nhập khẩu đề phòng khi heo trở nên khan hiếm, Tổng giám đốc Vissan Nguyễn Ngọc An cho biết, giá heo nhập khẩu đang có chiều hướng tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, từ nay đến 2020 giá heo sẽ còn đi lên khi dịch tả bùng phát mạnh không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước ở châu Á.

"Trước đây chúng tôi nhập heo chỉ ở mức 60.000 đồng một kg, nay đã lên 80.000 đồng, tăng 33% so với trước đó. Nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc – nhà sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới cũng đang đẩy giá đi lên trong khi nguồn cung vẫn chưa ổn định", ông An nói.

Tại Trung Quốc, các chuyên gia nước này cho biết, mức sản xuất chỉ có thể phục hồi vào năm 2021 hoặc muộn hơn. Dự đoán từ ngân hàng Nomura của Nhật Bản cho hay, giá thịt heo Trung Quốc có thể đạt mức cao nhất là 33 CNY một kg (4,90 USD) vào tháng 1/2020, tăng 78% so với giá đầu tháng 2/2019 là 18,5 CNY một kg. Theo ngân hàng Nomura, Trung Quốc đã trải qua ba đợt bùng phát dịch bệnh lớn trước đó, khiến giá thịt heo tăng mạnh. Nhưng lần này, giá có thể được thúc đẩy cao hơn bao giờ hết.

Tại Việt Nam, dịch tả heo châu Phi đã lan ra 58 tỉnh thành trên cả nước và phải tiêu hủy hơn 2,5 triệu con. Hiện, giá heo tại các tỉnh phía Bắc cũng đi lên nhanh. Còn các tỉnh phía Nam và miền Trung diễn biến bất thường.

Số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho thấy, 4 tháng đầu năm nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo đạt 23,58 triệu USD, tăng gấp 6,7 lần so với cùng kỳ. Đây là mức tăng đột biến sau khi Việt Nam xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Tại TP HCM, Cục Hải quan tại đây cho biết lượng thịt heo nhập khẩu qua các cảng của Thành phố trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 19/6) đã tăng vọt, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính các doanh nghiệp đã chi gần 7 triệu USD để nhập thịt heo nhập khẩu với khoảng 4.000 tấn thịt dạng đông lạnh, trong khi 6 tháng năm 2018, chỉ có khoảng 1.000 tấn thịt được làm thủ tục thông quan, giá trị xấp xỉ 2 triệu USD.

Thi Hà