Đại diện Địa ốc Long Phát cho biết, ngay sau khi khách hàng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, công ty đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý. "Việc bàn giao sổ đỏ sớm hơn dự kiến là cơ sở để khách hàng tin tưởng vào những dự án bất động sản của công ty", vị đại diện nhấn mạnh.

Đại diện công ty Long Phát trao sổ đỏ đến tay khách hàng.

Theo vị này, trong 3 tháng gần đây, Địa ốc Long Phát đã trao hơn 500 sổ đỏ cho khách hàng tại một số dự án đúng thời hạn, thậm chí còn sớm hơn tiến độ. Công ty cùng đang phân phối một số dự án có vị trí đắc địa ngay cổng ga Metro cũng như gần sân bay Long Thành, quận 2, quận 9, Thủ Đức, Đồng Nai…

Các khách hàng đã đến công ty từ rất sớm để hoàn thành các thủ tục cuối cùng.

Chị Nguyễn Thanh Thủy ở quận Tân Bình, TP HCM - một trong những khách hàng được nhận sổ đỏ đợt này cho biết cảm thấy hài lòng khi đầu tư vào các dự án của Long Phát và thu về lợi nhuận. Chị cũng kỳ vọng công ty có thêm nhiều dự án tốt để tiếp tục đầu tư. Còn với anh Nguyễn Cao Cường ở quận Tân Phú, TP HCM, việc trao sổ hồng sớm sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn trước khi quyết định xuống tiền.

Đại diện công ty Long Phát trao sổ đỏ đến tay khách hàng. Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Long Phát. Địa chỉ: Số 3 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Hotile: 0901.8888.22.

Trong số các dự án do Địa ốc Long Phát phân phối, The Sun City là công trình nổi bật với quy mô 45ha, được thiết kế mô phỏng một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Dự án tọa lạc ngay 4 mặt tiền: Ngô Quyền, Quốc Lộ 1A, đường 30 Tháng 4 và đường An Dương Vương tại khu đô thị mới có nền kinh tế phát triển năng động.

Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển tới Sân bay Long Thành, chợ Bến Thành, trung tâm quận 1... Xung quanh dự án còn nhiều tiện ích hạ tầng như chợ, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, các trường cao đẳng và đại học…

Khu đô thị The Sun City chia thành 3 khu. Trong đó, khu phức hợp trung tâm thương mại, giải trí, căn hộ gồm khu mua sắm, giải trí lớn rộng 12.000 m2 ở trung tâm dự án; các dịch vụ spa, gym, rạp phim, nhà hàng và văn phòng cho thuê và các căn hộ cao cấp...

Khu trường tiểu học, thể thao, trường mẫu giáo được xây dựng một cách quy mô và bề thế, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại. Khu thể thao nằm cạnh trường học với các sân bóng đá, tenis, cầu lông… sẽ đáp ứng nhu cầu về rèn luyện thân thể của cư dân The Sun City.

Ngoài ra, cả dự án là một khu công viên cây xanh, được bố trí phân tán liên kết theo các khu dân cư tạo nên lối đi tản bộ dọc theo các khu nhà từ đấu tới cuối The Sun City. Công viên trung tâm với hồ nước nhân tạo rộng 6.500 m2 là một điểm nhấn cho cảnh quan của khu đô thị.

Huệ Chi