Lễ ký kết hợp tác và phân phối giữa chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An với đơn vị phân phối - Địa ốc Đại Thắng vừa diễn ra tại TP HCM.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, TP HCM khu dân cư Khang An Residence hiện là một trong số ít dự án đất nền còn lại trong khu vực.

Nằm cách khu đô thị Tên Lửa chỉ 2km về hướng Tây, Khang An Residence hưởng trọn lợi thế trong việc phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Với đường Kinh Dương Vương đang được thi công nâng cấp hoàn chỉnh, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương kết nối TP HCM về các tỉnh miền Tây thuận tiện.

Lễ ký kết hợp tác và phân phối độc quyền dự án khu dân cư Khang An Residence vừa diễn ra tại TP HCM.

Bên cạnh đó, tuyến Metro số 3 và tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 (An Lạc - Đại Lộ Đông Tây - Cát Lái) trên đường Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt sẽ khởi công vào 2017 giúp cư dân đi lại thuận lợi hơn. Ngoài ra tại đây, cư dân còn được hưởng trọn những lợi thế về tiện ích hiện hữu như chợ, trường học, siêu thị Aeon Mall, BigC An Lạc, hệ thống siêu thị Co.op Mart Bình Tân, bến xe Miền Tây, bệnh viện Triều An…

Khang An Residence có diện tích là 3ha - dự án có quy mô lớn và khép kín với môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, triển khai thành nhiều giai đoạn, trong đó nhiều hạng mục đã hoàn thiện. Dự án sẽ được chào bán ra thị trường vào trung tuần tháng 8/2016, mức giá trung bình là 20,5 triệu đồng mỗi m2 với loại hình đất nền nhà phố có nhiều diện tích khác nhau.

Phối cảnh tổng thể mẫu nhà tại dự án Khang An Residence. Địa chỉ: 350 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM. Hotline: 0945 90 00 11. Website: www.khudancukhangan.com

Theo ông Đoàn Thiên Việt, Tổng giám đốc Công ty Đại Thắng, trong đợt mở bán tới đây, khách hàng sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi đặc biệt như thanh toán dài hạn lên đến 24 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trên tổng giá trị tài sản và nhiều chương trình đặc biệt sẽ được công bố trong ngày mở bán.

Về mức giá, chủ đầu tư đánh giá "là mức ưu đãi và hợp lý" so với mức giá hiện hữu của các dự án trong khu vực. Tại Khang An Residence, cư dân sẽ tận hưởng được cuộc sống xanh và sinh thái, bảo vệ 24/7 sẽ đảm bảo tối đa an ninh trong nội khu dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An tiền thân là công ty TNHH Đo đạc Tư vấn Kinh doanh Nhà Khang An, hoạt động trong lĩnh vực đo đạc địa chính, môi giới bất động sản, kinh doanh nhà ở, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sau một thời gian công ty phát triển quy mô và tập trung nguồn vốn đầu tư các dự án bất động sản. Cổ phiếu của công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty Địa ốc Đại Thắng đã tham gia tiếp thị và phân phối các dự án bất động sản tại khu vực TP HCM thời gian qua như khu dân cư Tân Tạo Center (Bình Chánh), khu dân cư Happy Home, dự án Đại Phú Garden (Bình Tân)...

Thanh Thư