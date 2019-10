Đậu tương từ Mỹ, Brazil ồ ạt về Việt Nam với giá bình quân 9.300 đồng một kg.

Thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng lượng đậu tương nhập khẩu đạt 1,325 triệu tấn, tương đương giá trị 526 triệu USD, tăng 0,16% về lượng song giảm 8,4% về trị giá so với cùng kỳ 2018.

Nguyên nhân khiến giá trị nhập giảm là do giá đậu tương lao dốc, trung bình ở mức 9.300 đồng một kg, giảm 7% so với năm ngoái. Đây cũng là mức giá rẻ một nửa so với hàng trong nước (giá sỉ 18.000 đồng).

Hiện Việt Nam nhập đậu từ Brazil và Mỹ nhiều nhất, chiếm gần 80% tổng lượng hàng nhập khẩu. Theo đó, lượng đậu tương nhập từ Brazil trong 9 tháng là 594.172 tấn, còn Mỹ là 459.021 tấn. Số còn lại đến từ các nước Canada, Argentina...

Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá đậu tương Mỹ, Brazil bán lẻ ở mức 20.000 đồng một kg, hàng trong nước 25.000 - 35.000 đồng một kg. Riêng với hàng xách tay từ Nhật có giá 50.000 - 100.000 đồng. Như vậy, hãng Mỹ, Brazil đang có mức rẻ nhất thị trường và thấp nhất trong 3 năm qua.

Thi Hà