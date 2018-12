1.000 tỷ USD đang săn lùng cơ hội đầu tư bất động sản toàn cầu / Nhà đầu tư bất động sản dè dặt trước biến động toàn cầu

Theo đơn vị này, với diễn biến cuộc đàm phán về Brexit ở Anh, tranh cử tổng thống tại Mỹ, cổ phiếu Deutsche Bank rớt xuống mức thấp nhất lịch sử và Nhật công bố thêm một gói kích thích tiền tệ, quý III/2016 trải qua khá nhiều bất ổn về chính trị lẫn kinh tế.

Châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận hoạt động đầu tư giảm 6% so với quý II/2016 và giảm 16% so với quý III/2015, chỉ đạt 53 tỷ USD. Khối lượng giao dịch tính từ đầu năm thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 160 tỷ USD. Thị trường Anh là nguyên nhân chính của sự sụt giảm này, với lượng giao dịch giảm tới gần 30% tính theo đồng nội tệ.

Tuy nhiên, nếu không xét đến nước Anh thì khu vực này lại cho thấy sự ổn định của thị trường so với cùng kỳ năm ngoái, khi mà Pháp và Đức có tốc độ tăng trưởng tương tự như năm 2015 và hoạt động đầu tư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở Trung và Đông Âu, Hà Lan, Nga và Bắc Âu.

Một số nhà đầu tư quốc tế đã tận dụng lợi thế của việc điều chỉnh giá trị đồng bảng Anh để thâu tóm các tài sản mà đặc biệt là ở London. Sẽ có những sản phẩm bổ sung được tung ra thị trường trong vòng vài tuần tới và đây sẽ là thước đo quan trọng về nhu cầu thị trường, khi mà các nhà đầu tư vẫn còn lượng vốn dồi dào và đang rất quan tâm đến việc đầu tư vào bất động sản.

Lượng giao dịch bất động sản tại Anh đang giảm gần 30% tính theo đồng nội tệ. Ảnh: Telegraph

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương chứng kiến sự phục hồi của các hoạt động đầu tư so với năm trước khi đạt mức 32 tỷ USD, tăng 3% so với quý III/2015 và tăng 14% so với quý liền trước. Tổng khối lượng giao dịch tính từ đầu năm đã đạt đến mức 86 tỷ USD, chỉ thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc là thị trường năng động nhất trong quý với khối lượng tăng 40% so với cùng kỳ trong bối cảnh tăng trưởng về lượng giao dịch các danh mục đầu tư. Mặc dù đồng yên đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, lượng giao dịch tại Nhật vẫn thấp hơn khoảng 10% so với năm 2015. Thị trường Australia vẫn sụt giảm trong khi Singapore lại là một thị trường đang hồi sinh với khối lượng tăng lên đến hơn 40% tính từ đầu năm nay.

Châu Mỹ ghi nhận lượng giao dịch tăng nhẹ trong quý III/2016, đạt mức 78 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng giao dịch của khu vực từ đầu năm nay đã đạt mức 208 tỷ USD, thấp hơn 9% so với 12 tháng qua. Hoạt động của thị trường Canada ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Mexico vẫn là điểm sáng ở Mỹ Latinh với gần 2 tỷ USD giá trị tài sản được giao dịch tính từ đầu năm 2016.

Giám đốc Nghiên cứu thị trường vốn toàn cầu JLL, David Green Morgan đánh giá, thị trường bất động sản toàn cầu vẫn trụ vững trong 3 tháng đầy biến động vừa qua. Điều này cho thấy tổng lượng giao dịch cả năm có thể cán mốc 610-630 tỷ USD khi bước vào quý cuối cùng. Bởi lẽ, những bất ổn về chính trị, kinh tế và lợi suất trái phiếu toàn cầu lao dốc trong thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, bất động sản lại trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Vũ Lê