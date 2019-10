Thứ năm, 10/10/2019, 14:00 (GMT+7)

Dấu ấn phố cổ Hội An trong dự án nghỉ dưỡng hạng sang

Quần thể nghỉ dưỡng Radisson Blu Hội An toạ lạc trên bờ biển Hà My, thiết kế hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại và cổ kính đặc trưng của Hội An

Với tiêu chí tạo ra không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, chuẩn 5 sao những vẫn ghi đậm dấu ấn văn hoá Hội An, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) hợp tác đơn vị tư vấn Landscape Solution Service (LSS) mang đến dự án Radisson Blu Hội An. Những biểu tượng của phố cổ miền Trung như lồng đèn, hoa đăng, cánh đồng lúa, giàn hoa giấy cũng được cách điệu, lồng ghép vào thiết kế tại các phân khu như vườn ngoài trời, sân vui chơi trẻ em, spa... Từng thiết kế trong dự án hướng đến phong cách tối giản nhưng tinh tế, tận dụng tối đa không gian mở. Radisson Blu Hội An có 66 căn biệt thự và 668 căn hộ nhưng mật độ xây dựng chưa đến 20% tổng diện tích nên có nhiều khoảng không thoáng đãng. Phối cảnh Radisson Blu Hội An khi hoàng hôn. Chủ đầu tư cho biết, hình ảnh sông Thu Bồn là nguồn cảm hứng xuyên suốt cho các công trình dự án. Vì vậy, một dòng chảy được tạo nên trong lòng dự án nhằm kết nối tất cả phân khu chức năng và hướng thẳng ra bãi biển Hà My - nơi từng được bình chọn đẹp nhất thế giới. Sự hoà hợp giữa truyền thống và hiện đại của quần thể nghỉ dưỡng Radisson Blu Hội An thể hiện qua 4 gam màu chính. Tần suất xuất hiện nhiều nhất là màu lục của hoa lá, tiếp đến là màu lam của không gian nước, màu xám của những tuyến đường đi bộ nội khu và màu cam rực rỡ của ánh đèn ban đêm. Khuôn viên dự án nhìn từ trên cao như một khu rừng thu nhỏ, bao phủ bởi màu xanh của sân vườn và các loại cây ưa sống ven biển như dừa, phi lao, lộc vừng. Không gian nước với các hồ bơi vô cực, dòng sông lười, bể sục nước nóng được bố trí khắp các biệt thự và điểm sinh hoạt chung nhằm gia tăng mảng xanh. Mỗi căn biệt thự của dự án có từ 3-4 phòng ngủ, nội thất sang trọng, mang phong cách kiến trúc hiện đại từ Mỹ. Chủ đầu tư hạn chế vật liệu bê tông, ưu tiên thiết kế bằng kính và vật chắn tự nhiên nên từ ban công biệt thự giúp chủ nhân có thể phóng tầm mắt ngắm trọn bình minh trên biển. Thác nước bên trong khuôn viên Radisson Blu Hội An. Sau khi ký thoả thuận với Tập đoàn khách sạn Radisson Hotel Group vào ngày 19/8 và đổi tên thành Radisson Blu Hội An, dự án sẽ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và khả năng sinh lời cho khách hàng. Khách nghỉ dưỡng tại đây có thể trải nghiệm các tiện ích đa dạng như quảng trường ven biển, vườn chăm sóc sức khỏe, hồ bơi vô cực,... Tập đoàn Khách sạn Radisson lần đầu tiên tham gia tại thị trường Việt Nam vào năm 2015. Đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại Cam Ranh. Tiếp đó, tập đoàn này trở thành đơn vị quản lý khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Phú Quốc nằm trong khu phức hợp Corona. Radisson Blu Resort Phú Quốc cũng là dự án có sòng bạc đầu tiên thí điểm cho người Việt vào chơi, sân golf 18 lỗ và nhiều dịch vụ đẳng cấp như trung tâm hội nghị, nhà hát, phòng trị liệu, công viên nước... Các dự án do Tập đoàn khách sạn Radisson đầu tư hoặc hợp tác vận hành toạ lạc tại những vị trí đắc địa, gần sân bay, thành phố hoặc các địa điểm du lịch nổi tiếng. Hiện tập đoàn này vận hành và phát triển hơn 1.400 khách sạn trên toàn cầu với 7 thương hiệu mang màu sắc và đặc trưng khác nhau. Thành Dương