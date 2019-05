Ngoài công nghệ thông minh Eco-Smart điều khiển bằng cảm ứng, sản phẩm có hai ngăn, trữ đa dạng thực phẩm, tách biệt giữa tươi sống và rau củ.

Thời đại 4.0, nhu cầu về một cuộc sống tiện nghi ngày càng tăng, người tiêu dùng luôn đòi hỏi những vật dụng về sự thông minh với độ chính xác cao. Hiểu được điều đó, Công ty Darling đã nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm tủ đông thông minh với độ chính xác rất cao, nhằm thay thế những dòng tủ đông điều chỉnh cơ đã tồn tại hơn 30 năm nay.

Tủ đông Darling sử dụng công nghệ thông minh Eco-Smart điều khiển bằng cảm ứng.

Những điểm đặc biệt của tủ đông thông minh hiệu Darling

Sản phẩm có thể đáp ứng được mọi nhu cầu khắt khe về bảo quản thực phẩm của khách hàng, và có thể điều chỉnh chính xác từng nhiệt độ một, từ +10 độ C đến -30 độ C, tùy theo nhu cầu thực phẩm.

So với công nghệ điều khiển cơ có độ sai số +- 5 độ C trước đây, công nghệ thông minh Eco-Smart độ sai số chỉ +- 0,1 độ C điều khiển bằng cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ, người dùng có thể điều chỉnh mọi nhiệt độ theo ý muốn. Điều này giúp tiết kiệm điện năng không cần thiết và nhiệt độ bảo quản chính xác, tươi ngon, không mất đi chất dinh dưỡng vốn có.

Khi người dùng cần bỏ thực phẩm số lượng nhiều, có thể sử dụng chức năng làm lạnh nhanh để tăng tốc độ làm lạnh, giúp thực phẩm giữ được độ tươi.

Với tủ đông thông minh, người dùng sẽ có đa chức năng và tối ưu về bảo quản thực phẩm, tủ có thể bảo quản tất cả loại thực phẩm: từ giữ mát, cấp đông mềm, cấp đông cứng.

Người dùng có thể tham khảo số liệu dưới đây để bảo quản thực phẩm tốt hơn.

- Cấp đông cứng: nhiệt độ từ -17 độ C đến -30 độ C.

- Cấp đông mềm: nhiệt độ từ -5 độ C đến -10 độ C.

- Giữ mát: nhiệt độ từ +10 độ C đến 0 độ C.

"Với chức năng thông minh kết hợp với Inverter, sản phẩm giúp người dùng tiết kiệm hơn 70% điện năng tiêu thụ mỗi ngày", đại diện thương hiệu cho biết.

Dòng tủ đông hai ngăn được nhiều người dùng chọn mua vì trữ được đa dạng thực phẩm, tách biệt giữa tươi sống và rau củ...

Hiện tại Công ty Darling có tất cả dòng tủ đông thông minh từ một ngăn đến hai ngăn với dung tích từ 200L đến 1.700L.

Darling ra mắt tủ đông thông minh

