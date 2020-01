Bạn đang phải đau đầu vì tủ lạnh không thể đáp ứng được không gian để chứa lượng thực phẩm lớn mà bạn cần bao gồm cả ngăn đông, ngăn mát hoặc ngăn cấp đông mềm? Đừng lo lắng vì Darling đã cho ra đời dòng tủ đông hai dàn lạnh mới được tích hợp ba tính năng đông cứng, đông mềm và giữ mát có thể giúp bạn có được không gian bảo quản rộng lớn hơn, không chiếm quá nhiều diện tích mà chi phí lại thấp hơn so với những chiếc tủ lạnh.

Ngăn mát của tủ đông có thể sử dụng như một ngăn đông mềm

Cấp đông mềm là công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm mà không làm cho thực phẩm như thịt, cá... bị đóng băng hoàn toàn (chỉ được làm đông nhẹ trên bề mặt). Nhờ vậy, thực phẩm sẽ không bị mất nước hay biến chất trong quá trình bảo quản. Đặc biệt, bạn có thể chế biến thực phẩm ngay khi vừa lấy ra mà không cần phải đợi chờ lâu để rã đông. Thời gian để thực phẩm bảo quản bằng cấp đông mềm trung bình 7-10 ngày.

Trước đây, khi nghe về tủ đông hai ngăn, nhiều người dùng sẽ nghĩ ngay đến dòng tủ đông với một ngăn đông và một ngăn mát. Nhưng dòng tủ đông mới của Darling là ngăn mát sẽ có một công dụng mới có thể sử dụng như một ngăn cấp đông mềm để bảo quản cho thực phẩm như thịt, cá... Đây là cách giúp bạn có thể chế biến thực phẩm ngay khi vừa lấy ra, mà không cần phải trải qua phân đoạn rã đông thực phẩm.

Tủ Darling tích hợp hai ngăn đông cứng và đông mềm

Tủ đông mới này của Darling bao gồm một ngăn đông và một ngăn mềm. Trong đó, ngăn đông sẽ có mức nhiệt độ dao động từ -16 đến -26 độ C dễ dàng đông cứng cũng như bảo quản thực phẩm trong thời gian dài.

Ngăn mềm với mức nhiệt độ từ 10 đến -18 độ C, có thể sử dụng như ngăn mát (0-10 độ C) và ngăn cấp đông mềm (từ -1 đến -18 độ C) tùy vào số lượng thực phẩm cần bảo quản.

Bạn có thể chế biến thực phẩm ngay khi vừa lấy ra mà không cần phải đợi chờ lâu để rã đông.

Cấp đông mềm thường được nhắc đến như một ngăn đặc biệt cho tủ lạnh. Tuy nhiên, không gian chứa của ngăn đông mềm sẽ bị hạn chế và bạn chỉ để được một lượng nhỏ thực phẩm. Còn với dòng tủ đông 2 ngăn đông cứng - mềm của Darling thì không gian ngăn đông mềm rộng rãi, giúp bạn có thể sắp xếp bảo quản thực phẩm với số lượng lớn.

Bảng điều khiển nhiệt độ thông minh được trang bị cho tủ đông cũng là một điểm độc đáo của chiếc tủ đông Darling mới. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng từng ngăn theo ý muốn chỉ bằng cách chạm nhẹ vào phím "chuyển ngăn" trên màn hình và giúp tủ đông tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng từng ngăn theo ý muốn.

Tủ đông mới phù hợp cho gia đình, nhà hàng

Với những tính năng vượt trội như đã nêu trên, dòng tủ đông mới của Darling phù hợp dùng trong gia đình, nhà hàng, quán ăn, siêu thị...

Darling ra mắt nhiều mẫu cho bạn lựa chọn từ 370L đến 450L. Đặc biệt, dung tích lớn nhất mà dòng tủ này đạt được là 770L với giá cả phù hợp, được thiết kế với diện tích ngăn đông rộng và sâu hơn ngăn mềm.

Darling ra mắt dòng tủ đông hai ngăn mới

(Nguồn: Darling)