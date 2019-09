BW Industrial bắt tay Shopee và BEST Inc. với tham vọng chiếm lĩnh thị trường bất động sản công nghiệp, thương mại điện tử, logistics tại Việt Nam.

Công ty cổ phần công nghiệp BW (BW Industrial), đơn vị đang có quỹ đất công nghiệp lên đến 230 ha tại Việt Nam vừa công bố hợp tác chiến lược cùng lúc với Shopee và BEST Inc chiều 29/8.

Theo đó, đại gia bất động sản công nghiệp này sẽ trở thành đơn vị cung cấp kho bãi cho Shopee và BEST Inc. ở TP HCM. Tại lễ ký hết hợp tác 3 bên, BW Industrial tiết lộ, kho hàng tại TP HCM là kho hoàn tất đơn hàng thứ ba của Shopee, và là kho tự động đầu tiên của BEST Inc. tại Việt Nam.

Shopee được đại gia bất động sản công nghiệp này chọn làm đối tác chiến lược vì là nền tảng thương mại điện tử đang dẫn đầu Đông Nam Á và Đài Loan về mua sắm trực tuyến và các dịch vụ trọn gói đi kèm. Còn BEST Inc. là nhà cung cấp dịch vụ logistics thông minh tại Trung Quốc.

Đây được xem là bước đi trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường bất động sản công nghiệp, thương mại điện tử và logistics đầy tiềm năng tại Việt Nam của 3 ông lớn này.

Một khu công nghiệp của BW Industrial đang vận hành cho thuê tại Việt Nam.

Theo BW Industrial, "át chủ bài" của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam là bất động sản công nghiệp may đo linh hoạt, không kén khách thuê. Dòng sản phẩm này còn khá mới nhưng nhiều ưu điểm tối ưu như diện tích sử dụng, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa linh hoạt, được thiết kế và tích hợp công nghệ tương thích với đặc thù từng ngành nghề.

Dù đang có quỹ đất lên đến 230 ha phân bổ tại 10 địa điểm tọa lạc trên 6 tỉnh thành của Việt Nam, đại gia bất động sản công nghiệp này tiết lộ sẽ tiếp tục tăng quỹ đất lên gấp 3-5 lần trong vòng 4 năm tới. Mục đích nhằm khai thác triệt để tiềm năng của thị trường công nghiệp – thương mại điện tử - logistics tại Việt Nam.

Lãnh đạo BW Industrial cho hay, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang thúc đẩy các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ tại Trung Quốc và nhiều thị trường khác đưa ra quyết định dịch chuyển về Việt Nam nhanh chóng hơn so với trước đây.

Nếu lấy cột mốc từ tháng 10/2018, thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng đến tháng 5/2019, số lượng đơn hàng từ khách thuê nhà xưởng, kho bãi của BW Industrial tại Việt Nam đang tăng lên gấp đôi.

Tuy nhiên, cơn sốt đất lan rộng tại nhiều tỉnh thành Việt Nam trong vài năm trước đã và đang khiến cho việc săn lùng quỹ đất công nghiệp tại thị trường Việt Nam gặp không ít khó khăn do giá đất đã leo thang với tốc độ quá nhanh. Hệ quả của việc giá đất công nghiệp tăng cao là chi phí thuê kho bãi, nhà xưởng cũng đội lên và làm giảm đi phần nào tính hấp dẫn do chi phí rẻ tại thị trường công nghiệp Việt Nam.

Vũ Lê