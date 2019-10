Giá cá heo, cá linh khi lũ về chỉ còn 90.000 - 160.000 đồng một kg, giảm mạnh so với đầu mùa

Năm nay lũ về muộn 2 tháng khiến các đặc sản của miền Tây khan hiếm, đắt đỏ. Cá linh, cá heo nước ngọt theo đó có giá từ 250.000 đến 500.000 đồng một kg.

Tuy nhiên, 2 tuần nay nay, nước lũ đã đổ về khiến giá các sản phẩm này nhanh chóng giảm mạnh. Cá linh, tại An Giang, chợ Tân Châu, Kim Biên và một số chợ xã ven biên giới Campuchia làm sẵn được các thương lái bán dao động 120.000 - 160.000 đồng một kg.

Cá linh non được đánh bắt khi lũ về. Ảnh: PT/Báo An Giang.

Cùng với cá linh, giá cá heo nước ngọt trước đó có lúc lên tới 450.000 đồng một kg thì nay cũng dao động quanh mức 90.000 - 200.000 đồng một kg (tùy kích cỡ), giảm hơn một nửa so với cách đây một tháng.

Chị Hoa, chủ cửa hàng thực phẩm sạch ở Tân Bình (TP HCM) cho biết, do lũ về nên nguồn hàng ổn định hơn so với trước đó. Tuy nhiên, giá các sản phẩm này năm nay vẫn cao hơn hẳn so với mọi năm vì nguồn hàng không nhiều như trước.

"Nếu năm trước cá linh bán tại chợ chỉ vào khoảng 80.000 - 90.000 đồng một kg thì nay đắt hơn 30.000 đồng. Riêng với cá heo, giá tăng 10.000 - 20.000 đồng so với năm ngoái (tùy kích cỡ)", chị Hoa nói.

Cùng với các loại thủy sản thì một số loại rau như hẹ nước, cà na, bông súng, điên điển... mùa lũ cũng giảm giá một nửa so với cách đây một tháng.

Điên điển bán tại bờ sông ở mức 20.000 - 40.000 đồng một kg, bông súng chỉ 7.000 - 10.000 đồng một kg, bông so đũa 10.000 -15.000 đồng thay vì 30.000 đồng như trước đây, hẹ nước ở mức 10.000 - 15.000 đồng một kg.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Long An Phú (An Giang), mùa lũ năm nay, sản lượng các loại cá linh, cá heo, cá chạch... giảm hơn so với mọi năm nên mặc dù giá giảm một nửa so với cách đây một tháng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng khoảng 15 - 30%.

Hiện, giá cá heo sông tại các chợ ở An Phú ở mức 90.000 đồng một kg, còn cá linh non là 120.000 đồng một kg. Riêng với các loại rau, giá không thay đổi nhiều so với mọi năm vì lượng hàng khai thác ổn định.

Tại Long An, ngoài cá linh thì hẹ nước năm nay khá được mùa. Tính chung 4 tháng mùa lũ, tỉnh này bán ra thị trường ước 100 - 120 tấn. Các loại bông súng, bông điên điển bán ra thị trường cũng dự tính tăng cao.

Hồng Châu