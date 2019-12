Vượt qua 160 đề cử, dự án cao cấp nhất của Tân Hoàng Minh - D. Palais Louis được xướng tên tại hạng mục "Sản phẩm" của International Innovation Awards (IIA) 2019. D. Palais Louis cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam giành chiến thắng tại giải thưởng năm nay.

"Đây là phần thưởng, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng cho những sáng tạo đột phá được áp dụng tại dự án D. Palais Louis. Chúng tôi luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới nhằm đem đến những sản phẩm ấn tượng hơn nữa", đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh chia sẻ sau khi nhận giải.

Đại diện Tân Hoàng Minh nhận giải từ ban tổ chức IIA 2019.

Tại D. Plais Louis, Tân Hoàng Minh đưa vào vận hành hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Hệ thống tích hợp điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống cơ điện một cách đồng bộ, theo chương trình được lập sẵn, giúp việc vận hành linh hoạt, an toàn. BMS cũng ối ưu hóa năng lượng và qua đó, đảm bảo an ninh, tiện nghi cho người sinh sống trong tòa nhà. Dự án có hệ thống căn hộ thông minh (smart home) kiểm soát hoạt động các thiết bị trong nhà; hệ thống cửa thông minh an toàn, sang trọng, bền bỉ; hệ thống phòng cháy chữa cháy được áp dụng giải pháp tiên tiến báo cháy và chữa cháy tự động với các trang thiết bị hàng đầu thế giới.

Mang vẻ đẹp hiện đại kết hợp với kiến trúc hoàng gia của cung điện Versailles, dự án D. Palais Louis lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Best Residential Interior Design 2019 (Thiết kế nội thất dân dụng tốt nhất).

"Với tinh thần đổi mới sáng tạo, từng chi tiết của D. Plais Louis đều được chăm chút kĩ lưỡng với chất lượng vật liệu tốt và tinh xảo nhất, sử dụng kỹ thuật cao và áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm duy trì vẻ đẹp trường tồn với thời gian cũng như phù hợp với cuộc sống hiện đại", đại diện Tân Hoàng Minh chia sẻ.

Theo vị này, ngay từ những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xác định rõ con đường phát triển, đó là ghi dấu ấn và tạo sự khác biệt tại phân khúc bất động sản cao cấp. Doanh nghiệp đầu tư lớn vào nguồn nhân lực cũng như luôn cập nhật công nghệ tiên tiến, áp dụng những sáng kiến trong các sản phẩm bất động sản. Kết quả của quá trình này giúp Tân Hoàng Mình sở hữu hàng loạt dự án nội đô Hà Nội như D. Le Roi Soleil (Quảng An), D. Capitale (Trần Duy Hưng), D. Le Pont Dor (Hoàng Cầu), D. Palais Louis (Nguyễn Văn Huyên).

Phối cảnh dự án D. Palais Louis, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

International Innovation Awards - IIA là một sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia. Tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại châu Á vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức có sự sáng tạo trên 3 hạng mục: sản phẩm; dịch vụ - giải pháp và tổ chức - văn hóa.