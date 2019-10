Cư dân Five Star Eco City có thể tận hưởng không gian sống xanh bên cạnh sông Tràm, trong quần thể tiện ích nội khu đa dạng.

Không gian sống thiên nhiên

Five Star Eco City tọa lạc tọa lạc trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện (nối dài), tỉnh lộ 835B, gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh để đi về trung tâm TP HCM. Đây cũng là vị trí địa chiến lược ở cửa ngõ phía Nam, kết nối đến các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, cao tốc Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án thuộc Long An, nhưng nằm liền kề quận 7 và quận 1, bao quanh bởi dòng sông Cần Giuộc, tạo nên cảnh quan của miền sông nước. Với diện tích toàn khu rộng đến 220 ha, Five Star Eco City đem đến cho cư dân cuộc sống xanh, trong lành, gần gũi với thiên nhiên ngay tại cửa ngõ phía Nam Sài Gòn.

Phối cảnh dự án Five Star Eco City nhìn từ trên cao.

Bao quanh dãy nhà phố liền kề là những hàng cây rợp bóng mát quanh năm bên dòng sông Cần Giuộc. Đây là địa điểm cho cư dân thong thả dạo bộ mỗi chiều, hay ngồi nhâm nhi tách cà phê cùng gia đình, bạn bè ngay tại công viên. Ngoài 1,5ha diện tích dòng sông tự nhiên thì Chủ đầu tư Tập đoàn Quốc tế Năm Sao sẽ mở rộng thêm 5ha diện tích sông để phục vụ thêm bến du thuyền.

Tiện ích "tất cả trong một"

Five Star Eco City nằm trong quần thể thành phố sinh thái Năm Sao do Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư. Những khu phố liền kế khép kín với an ninh đảm bảo, tiện ích nội khu phục vụ cho toàn bộ cư dân như hồ bơi, siêu thị tiện ích, club house, bến du thuyền, sân bóng... mang đến cho gia đình những phút giây thư giãn.

Du thuyền tại Five Star Eco City.

Theo chủ đầu tư, dự án được quy hoạch theo hướng "tất cả trong một" với đầy đủ hệ thống trường từ mầm non đến liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu mua sắm, shophouse và tòa nhà văn phòng...

Chủ đầu tư Five Star Eco City còn áp dụng công nghệ 4.0 để vận hành quản lý đô thị, đảm bảo an ninh, an toàn và cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân.

Ngoài ra, công viên golf mini, công viên BBQ, khu chèo thuyền... là những điểm hẹn cho cư dân mỗi cuối tuần. Đặc biệt, chủ đầu tư Five Star Eco City cho biết chuẩn bị mở rộng thêm 5ha sông để phục vụ cho các siêu du thuyền đậu bến.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cư dân, chủ đầu tư còn xây dựng hệ thống sân tennis, sân đá bóng cỏ nhân tạo, hồ bơi ngoài trời, sân chơi trẻ em cùng các sân chơi vận động khắp khu đô thị.

Hiện Five Star Eco City cung cấp sản phẩm Nasaky Garden Shophouse mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Phân khu Nasaky Garden shophouse có tổng diện tích 1.2ha, với diện tích các căn linh hoạt từ 83m2 tới 192m2, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư.

