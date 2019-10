BIM Land phát triển dự án với tầm nhìn quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống tiện ích tương tự các khu đô thị nổi tiếng ở Singapore và Malaysia.

Mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp "All in One" là xu hướng chung của bất động sản toàn cầu vài thập niên trở lại đây. Xuất phát từ châu Mỹ, mô hình này nhanh chóng phát triển rầm rộ, nhất là tại châu Á với hàng loạt dự án quy mô lớn.

Singapore thành công với Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa, nơi thu hút hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm. Malaysia có các khu Sunway Resort Hotel Spa và Sutera Harbour Resort. Tại Mỹ là các khu nghỉ dưỡng The Venetian and Palazzo hay Disneyworld. Điển hình nhất là các khu nghỉ dưỡng "all in one" ở Macau, nơi hội tụ đầy đủ các dịch vụ lưu trú, mua sắm, thể thao và sòng bạc... cho du khách có nhu cầu khắp thế giới.

Phối cảnh dự án tại Hạ Long.

Tại Việt Nam, nhiều nhà phát triển bất động sản đã nhanh nhạy đón đầu xu hướng này và phát triển mạnh mẽ mô hình trên nhằm đáp ứng nhu cầu sống cao cấp của nhiều gia đình Việt.

Công ty Bất động sản BIM Land (thuộc BIM Group) là một trong số doanh nghiệp theo trào lưu "all in one" đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp như các thương hiệu bất động sản hàng đầu thế giới. Halong Marina đang là khu đại đô thị được giới đầu tư đánh giá cao bởi hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Bản vẽ dự án nhìn từ vịnh Hạ Long.

Tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD, Halong Marina được BIM Land phát triển trở thành đại đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và an cư đồng bộ. Dự án mô hình "all in one" sở hữu phong thuỷ có lưng tựa núi Hùng Thắng, mặt hướng ra mặt vịnh Hạ Long, những di sản thiên nhiên thế giới.

Bắt đầu đi vào phát triển từng phân khu từ những năm 2000. Halong Marina đã bàn giao, đưa vào vận hành các loại hình bất động sản phù hợp với nhiều nhà đầu tư như: tổ hợp chung cư Green Bay Village, chung cư Sunrise - Ánh Dương, nhà liền kề Coral Bay - San Hô, nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, biệt thự Pearl Villas, nhà liền kề Harbor Bay, dự án Halong Marina Square...

Tầm nhìn từ dự án hướng ra vịnh Hạ Long.

Halong Marina có cảnh quan thiên nhiên phong phú và hệ thống tiện ích cao cấp toàn diện, cư dân và du khách được thỏa mãn với tiêu chí "tất cả trong một" với: tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, phố đi bộ trung tâm, bãi biển với cát trắng mịn trải dài hơn 500m, quảng trường biển, bến du thuyền, Sailing Club (lounge & bar ngoài trời), trường quốc tế Singapore SIS, rạp chiếu phim CGV, khu vui chơi giải trí trẻ em KidDream & hệ thống nhà hàng ẩm thực...

Điểm nhấn nằm trong khu vực trung tâm của Halong Maria trên đại lộ lễ hội chính là trục phố đi bộ và quảng trường biển Marina Square. Mang cảm hứng từ tuyến phố La Rambla (Barcelona), quảng trường thiết kế bởi kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo - người nổi tiếng với những biểu tượng như tháp Moncloa (Madrid), viện bảo tàng khoa học Cuenca, cung văn hóa La Eria (Oviedo)...

Theo chủ đầu tư dự án, các thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới đã và sẽ đổ bộ vào Halong Marina từ năm 2020 gồm: khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay thuộc IHG, tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn & resort hạng sang; Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Halong với phân khu nghỉ dưỡng và biệt thự được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Centara Hotels & Resorts; Sailing Club; Khu căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong quản lý bởi The Ascott Limited - Singapore (đang triển khai, dự kiến bàn giao quý 1/2020); Royal Lotus Halong Resort & Villas được quản lý bởi thương hiệu H&K Hospitality luôn có tỷ lệ lấp đầy ở mức 80-85% (đã đi vào hoạt động); Aeon Mall...

Tuấn Vũ