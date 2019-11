Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư phát triển kho vận hiện đại để theo kịp đà tăng trưởng cùng quy mô phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử.

Thị trường nhiều tiềm năng

Theo số liệu của trang retailnews.asia, đến năm 2021 tại Việt Nam sẽ có 42 triệu người dùng thương mại điện tử, chiếm gần 60% tổng dân số. Báo cáo của Google và Temasek dự báo ngành thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2025, tốc độ phát triển hàng năm 43% trong giai đoạn 2015-2025. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai, chỉ sau Indonesia.

Vào đầu năm nay, Bộ Công thương ký kết hợp tác với Amazon nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới bán hàng quốc tế Amazon Global Selling. Việc hợp tác này sẽ tạo cơ hội tiếp cận với hơn 300 triệu cơ sở dữ liệu khách hàng và giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các đại lý mua hàng sỉ từ các thị trường quốc tế.

Áp lực cho hạ tầng kho vận

Ông Stephen Wyatt - Tổng giám đốc JLL Việt Nam đánh giá sự phát triển của thương mại điện tử sẽ tạo áp lực ngày càng tăng lên hệ thống logistics, chuỗi cung ứng, các kênh phân phối và bán lẻ, cũng như hệ thống nhà xưởng, nhà kho.

Các thương hiệu bán lẻ trực tuyến lớn phải không ngừng cải thiện mình để có thể cung cấp những trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng. Trong khi đó, chất lượng kho bãi tại Việt Nam vẫn chưa thể bắt kịp nhu cầu của các nền tảng thương mại điện tử lớn cũng như các công ty dịch vụ logistics quốc tế.

Các doanh nghiệp thương mại điện tử đang tăng rót vốn mở rộng quy mô kho vận nhằm tăng sức cạnh tranh.

Cuộc chiến về kho vận hậu cần giữa các ông lớn thương mại điện tử đang ngày càng trở nên khốc liệt trong bối cảnh ngành logistic được hoạch định chiến lược sẽ trở thành dịch vụ mũi nhọn của TP HCM với tỷ lệ đóng góp lên mức 8-10% GDP, tăng trưởng 15-20%. Đồng thời hình thành dịch vụ logistics chuyên nghiệp, giúp nâng tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics lên mức 50-60%, góp phần giảm chi phí logistics của Việt Nam xuống còn 16% GDP vào năm 2025, theo đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TP HCM của Sở Công Thương thành phố.

Tập đoàn BEST Inc. chuyên cung cấp dịch vụ logistics thông minh trên toàn cầu vừa ra mắt dịch vụ chuyển phát bưu kiện và logistics tại Việt Nam vào tháng 10. Trong sự kiện khai trương diễn ra ở TP HCM, ông Johnny Chou - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và CEO BEST Inc. cho biết tập đoàn đang hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW để xây dựng trung tâm phân loại tự động có diện tích lớn nhất Việt Nam. Trung tâm có cơ sở hạ tầng rộng 4,5ha với công nghệ tự động hóa tiên tiến, bao gồm dây chuyền phân loại hàng hóa tự động tốc độ cao, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020.

Trước khi đi đến quyết định hợp tác cùng BW, Nelson Wu - Tổng giám đốc BEST Inc.Việt Nam phải đi khảo sát hơn 50 địa điểm và tiếp xúc với hơn 10 đơn vị giới thiệu kho xưởng. Yêu cầu của BEST Inc. đưa ra khá cao là nhà xưởng phải đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện đại, cung cấp bởi các nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp.

"Ngành công nghệ số và thương mại điện tử ở Việt Nam phát triển nhanh là lý do chúng tôi đầu tư vào thị trường này. Tuy nhiên các sản phẩm bất động sản công nghiệp đáp ứng nhu cầu của các công ty đa quốc gia còn khá ít", ông Wu nhận xét.

BEST hợp tác với BW xây dựng trung tâm phân loại tự động lớn nhất Việt Nam. Trong khi đó, công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh GHN vừa công bố hệ thống phân loại hàng hóa hoàn toàn tự động với công suất 30.000 đơn hàng một giờ tại tổng kho ở Hà Nội. Còn sàn thương mại điện tử Shopee đã ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị cho thuê kho xưởng BW vào tháng 8 vừa qua để phát triển kho hoàn tất đơn hàng thứ ba tại Việt Nam. Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho rằng đầu tư, phát triển kho vận là một trong những tiền đề cho việc mở rộng quy mô và phát triển vững mạnh của thương mại điện tử. Hiểu được tầm quan trọng của công tác vận hành, kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Shopee đã có những kế hoạch đầu tư và đưa vào hoạt động hai kho hoàn tất đơn hàng tại Hà Nội và TP HCM. "Chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược với BW sẽ mang đến chuỗi cung ứng cũng như dịch vụ tốt hơn cho người dùng, đồng thời củng cố vị thế của Shopee trong thị trường thương mại điện tử đầy cạnh tranh", ông Tuấn Anh chia sẻ. Ngoài ra, tính cấp thiết của logistic trong thương mại điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của kho vận hậu cần nói chung và kho hoàn tất đơn hàng nói riêng. Điều này lý giải vì sao các ông lớn trong ngành thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada, Tiki hay Sendo xây dựng kho hoàn tất đơn hàng riêng để duy trì chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí quản lý logistics. Ông C.K. Tong - Giám đốc điều hành BW cho biết những nhà kho chất lượng cao mà công ty đã phát triển cho Shopee hay Best sẽ tạo ra khái niệm mới về kho vận thông minh, hỗ trợ khách hàng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ. "Tôi tin rằng đây là thời điểm mà các doanh nghiệp thương mại điện tử phải tạo ra những chuẩn mực mới về chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế tiêu dùng", ông C.K. Tong nhấn mạnh.

Anh Dũng