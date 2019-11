Là đặc sản nổi tiếng thế giới, cua tuyết khi về Việt Nam dù có giá vài triệu đồng một con vẫn được nhiều người săn mua.

Một quản lý cửa hàng nhập khẩu ở quận Thủ Đức cho biết, thời gian trước cua tuyết khan hiếm giá lên tới 1,3 triệu đồng một kg, mỗi con nặng 3-5 kg, thì nay đã giảm 20-46% vì đã vào mùa.

"Tháng 11 là thời điểm cua tuyết vào mùa nên hiện cửa hàng bán giá 890.000 đồng một kg. Một con nặng 5 kg có giá 4,5 triệu đồng", quản lý cửa hàng này nói và cho biết, đợt này cửa hàng của anh nhập gần trăm con, lượng đặt hàng đã chiếm 50%.

Cua tuyết sống nhiều ở Nhật và châu Âu. Ảnh: Europêche

Không bán cua tuyết nguyên con mà chỉ bán chân cua, anh Thanh, chủ cửa hàng hải sạn ở quận Tân Bình cho biết, cách đây 4 tháng chân cua tuyết có giá 650.000 đồng một kg thì nay hàng vào mùa nên đã hạ nhiệt còn 480.000 đồng một kg.

"Tôi vừa nhập về khoảng 3 tạ chân cua tuyết nhưng các mối sỉ đều đã đặt hết hàng và đang về lô thứ 2 khoảng 5 tạ", anh Thanh nói và cho hay, mùa đánh bắt cua tuyết bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Năm nay, cua tuyết được dự báo dồi dào nên giá bắt đầu giảm so với mọi năm. Thay vì nhập từ Nhật Bản, cửa hàng anh thường nhập từ Canada vì giá ổn định hơn.

Theo các đầu mối kinh doanh hải sản, cua tuyết nhập nguyên con về khá ít. Các cửa hàng hải sản chuyên nhập chân về bán để có giá rẻ. Do đó, nếu so với các loại chân cua khác thì chân cua tuyết đang có giá hấp dẫn nhất. Sỡ dĩ hiếm có cửa hàng hải sản bán cua tuyết nguyên con vì loại cua này rất dễ bị tổn thương và chết khi thay đổi môi trường sống. Do đó, để giữ cho chúng sống, người ta phải thiết kế hồ nước có độ mặn và các vi sinh vật giống môi trường của chúng. Vì khó sống nên hàng vận chuyển về Việt Nam đa phần là hàng đông lạnh.

Chân cua tuyết được một cửa hàng hải sản nhập về Việt Nam. Ảnh: HSPN.

Cua tuyết là loại cua quý trên thế giới, chỉ sống ở những vùng lạnh giá như vùng biển ở Canada, Mỹ và Nhật. Vì đặc điểm sống lạnh, nên vỏ cua cứng, chân dài để di chuyển nhanh và gọn

Tại Canada, cua tuyết tươi sống sau khi đánh bắt vào bờ sẽ được tách đôi gồm thân và chân cua, được bảo quản lạnh -18 độ theo đúng chuẩn để giữ độ ngọt, thơm của thịt cua.

Tại Nhật Bản, loại này được hạn chế đánh bắt nên giá của chúng khá đắt đỏ và đa phần phục vụ nhu cầu trong nước. Mới đây, tại phiên đấu giá tại tỉnh Tottori Nhật, một con cua tuyết vừa được bán với giá kỷ lục 5 triệu yên (46.000 USD). Tại nước này, cua tuyết được xem là một trong những đặc sản, do đó các nhà đấu giá Nhật sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để mua được những con đầu tiên của mùa đánh bắt.

Hồng Châu