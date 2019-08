Thứ tư, 28/8/2019, 16:30 (GMT+7)

Crescent Mall tổ chức nhiều hoạt động đón Trung thu

Sự kiện "Up in the air" tổ chức từ 20/8 đến 15/9 với nhiều khu vực trang trí ấn tượng, các hoạt động vui chơi và chương trình khuyến mãi lớn.

Đến Crescent Mall dịp này, khách hàng có cơ hội trải nghiệm không gian sáng tạo và tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, cùng vui Tết Trung thu. Tại khu vực trang trí "Up in the air", khách hàng có thể lưu giữ nhiều khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình. Không gian được bày trí ấn tượng, giúp khách tham quan có thêm nhiều trải nghiệm lý thú. Không gian chụp ảnh "Up in the air". Bên cạnh đó, 500 người mua sắm đầu tiên tại trung tâm thương mại còn nhận một hộp bánh trung thu cao cấp San Fu Lou trị giá 700.000. Ưu đãi áp dụng với khách hàng thông thường có hóa đơn từ 6,999 triệu đồng hoặc 5,999 triệu đồng với khách hàng thành viên ứng dụng C-Rewards. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 15/9 hoặc đến khi hết quà tặng. Hộp bánh trung thu dành cho khách hàng mua sắm tại Crescent Mall. Vào 18h các ngày cuối tuần từ 31/8 đến 13/9, bạn được tham gia các lớp học thủ công miễn phí như làm lồng đèn hay bánh Trung thu để tặng gia đình. Bên cạnh đó, trong ngày 7-8/9, ttrung tâm thương mại cũng tổ chức giải lân sư rồng thường niên tranh cúp Crescent Mall lần thứ 5, quy tụ 40 đội đến từ các tỉnh trên toàn quốc. Các đội tham gia giải lân sư rồng thường niên tranh cúp Crescent Mall năm 2018. Trong đêm trăng rằm (13/9), Crescent Mall sẽ tặng đèn lồng và đồ chơi miễn phí cho 1.000 bé đầu tiên đến trung tâm thương mại. Vào 19h ngày 13-14/9, đêm hội phá cỗ Trung thu sẽ quy tụ những màn trình diễn ấn tượng và nhiều phần quà giá trị. Chương trình tổ chức miễn phí cho tất cả mọi người. (Nguồn: Crescent Mall)