CPA Australia hiện có hơn 1.000 thành viên, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực kế toán và kinh doanh.

Lễ trao chứng chỉ cho 46 hội viên CPA và hội viên cao cấp FCPA diễn ra ngày 24/10 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Australia, Bộ Tài chính, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, và các hiệp hội nghề nghiệp về kiểm toán, kế toán...

Các tân Hội viên và Hội viên Cao cấp CPA Australia khu vực Miền Bắc Việt Nam trong Lễ trao Chứng chỉ Hội viên CPA Australia năm 2019 được tổ chức tại Khách sạn Lotte, Hà Nội.

Ông Mark Chau, Giám đốc khu vực, Phát triển Kinh doanh - Quốc tế của CPA Australia cho biết CPA Australia đã hoạt động tại Việt nam 11 năm với hơn 1.000 hội viên.

"Danh vị CPA (Aust.) được công nhận trên toàn cầu và đại diện cho một đội ngũ các chuyên gia có trình độ nghề nghiệp cao nhất trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh doanh. Với sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của cộng đồng kinh tế ASEAN và vai trò của Việt Nam ngày càng lớn mạnh trong khu vực sẽ mở ra nhu cầu và cơ hội cho các chuyên viên ngành sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận trên toàn cầu", ông Mark Chau nói.

Nhân dịp này, CPA Australia đã trao chứng nhận "Đối tác đạt chuẩn về Đào tạo" cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, tập đoàn Sun Group và công ty First Trust ACPA Vietnam Co., Ltd.

CPA Australia trao tặng trọn bộ giáo trình gồm 14 cuốn của Chương trình đào tạo chính của CPA Australia cho Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, CPA Australia cho biết đã ký kết Bản ghi nhớ gia hạn lần thứ hai, tăng cường hợp tác với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Bản ghi nhớ khẳng định sự hỗ trợ của CPA Australia đến hội viên trong việc theo đuổi chứng chỉ chuyên môn chất lượng cao, cam kết hợp tác với các tổ chức địa phương nhằm tăng cường chuẩn mực về đào tạo và chuyên môn trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước và đại diện CPA Australia, ông Mark Chau (bên phải) ký kết Bản ghi nhớ gia hạn lần thứ hai.

CPA Australia là một trong những tổ chức nghề nghiệp về kế toán công chứng lớn trên thế giới với hơn 164.000 hội viên tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch vụ cốt lõi của CPA Australia bao gồm đào tạo, hỗ trợ cập nhật kiến thức, tư vấn nghề và vận động chính sách. Hơn 25.000 hội viên đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt như CEO và CFO.

Thông tin chi tiết, truy cập website: www.cpaaustralia.com.au

Phong Vân