Doanh nghiệp nguyên cứu các dòng sản phẩm mới đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn trang trí, in tranh, bạt quảng cáo, Công ty in 3 Miền được nhiều khách hàng trên cả nước biết đến. Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Những dòng sản phẩm như tranh dán tường 3D, tranh treo tường 3D, tranh dán tường phòng, bạt quảng cáo... được đánh giá cao bởi độ sắc nét cao và giàu tính nghệ thuật.

Với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực in ấn, Công ty in 3 Miền chuyên nghiệp hóa quy trình cung cấp dịch vụ, từ khâu tư vấn, sản xuất đến cung ứng sản phẩm ra thị trường. Khách hàng sẽ được đội ngũ nhân lực chất lượng, có trình độ chuyên môn cao tại công ty tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và không gian sử dụng.

Đội ngũ nhân viên in3mien.com.

Với hơn 20 máy in UV, UV cuộn, UV phẳng theo chuẩn công nghệ hiện đại, công ty có thể xử lý nhanh, sắc nét, giúp cho những sản phẩm tranh dán tường 3D, 5D, 8D, tranh ảnh trang trí, bạt quảng cáo trở nên sống động hơn.

Ngoài cung cấp dịch vụ in ấn, doanh nghiệp còn triển khai loại hình dịch vụ nhận thiết kế, lên ý tưởng theo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm cùng kho dữ liệu với hơn 15.000 tranh ảnh khác nhau giúp công ty linh hoạt trong từng thiết kế, cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.

Rèm tranh 3D do công ty sản xuất.

Doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt dự án lớn cho khách hàng, từ bảo tàng, ngân hàng đến văn phòng công ty, hộ gia đình. Năm 2019, công ty lọt vào top 10 thương hiệu, doanh nhân sản phẩm nổi tiếng đất Việt do Tạp chí Việt Nam Hội Nhập trao tặng.

"Hàng nghìn phản hồi tích cực từ khách hàng gửi về cho in 3 Miền trong suốt thời gian qua là minh chứng cho chất lượng, sản phẩm của công ty", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đại diện Công ty in 3 Miền nhận giải thưởng top 10 thương hiệu, doanh nhân sản phẩm nổi tiếng đất Việt năm 2019.

Để mở rộng thị trường, Công ty in 3 Miền đang tìm kiếm thêm nhiều đơn vị, đại lý trên khắp cả nước với nhiều chính sách ưu đãi.

Liên hệ Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo In 3 Miền Xưởng sản xuất: Số 28, Ngõ 89 Phố Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội Tổng đài: 19004536; Hotline: 0967453666 - 0964817222 Website: www.tranh3mien.vn; in3mien.com; Email: in3mien@gmail.com.

Tâm Anh