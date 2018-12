Theo khảo sát mới nhất của Tập đoàn Mercer và Talentnet, năm nay mức tăng lương của các doanh nghiệp tại Việt Nam đạt 8,9% và sẽ đạt khoảng 9,2% vào năm 2017.

Các ngành như công nghệ cao, sản xuất, dược và hóa chất là 4 ngành có tỷ lệ tăng lương cao nhất, ở mức 10%. Trong khi đó, giáo dục, ngân hàng, dầu khí có mức tăng lương thấp nhất, lần lượt là 7,5%, 6,7% và 5%.

Mức lương trung bình của các doanh nghiệp trong nước thấp hơn doanh nghiệp nước ngoài là 31%. Trong đó, độ chênh lệch giữa 2 loại công ty này khi xét theo từng cấp bậc gồm nhân viên, chuyên viên và quản lý lần lượt là 20%, 30% và 38%.

Tỷ lệ tăng lương so với tỷ lệ lạm phát và GDP.

Đặc biệt, khi so sánh mức lương giữa vị trí quản lý và nhân viên, độ chênh lệch lương giữa 2 vị trí này ở các công ty nước ngoài lớn hơn hẳn các công ty trong nước. "Điều này cho thấy mức độ đầu tư ngân sách để thu hút và giữ chân nhân tài của các công ty nước ngoài nhỉnh hơn, khi không xét đến các chế độ phúc lợi khác", báo cáo nêu rõ.

Về mức thưởng thực tế so với lương cơ bản, theo nghiên cứu của Mercer và Talentnet, từ nay đến 2017, các công ty có kế hoạch tăng mức thưởng cao hơn so với trước đó. Các ngành tài chính ngoài ngân hàng, nông nghiệp và ngân hàng có mức tăng nhẹ so với các ngành khác ở mức lần lượt 22,5%, 22,1% và 19,9%. Các công ty lớn trong nước tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với công ty nước ngoài.

Nhờ sự hồi phục nhẹ của nền kinh tế trong năm qua kéo theo nhiều cơ hội việc làm mới cũng như thay đổi công việc. Theo đó, tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên tại các công ty nước ngoài giảm không đáng kể, trong khi đó, tỷ lệ này tại các công ty trong nước lại tăng đến 10%.

Tại các công ty nước ngoài, 3 ngành nghề có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất là bán lẻ (39,2%), dược (17,0%), công nghệ (16,2%). Các ngành có tỷ lệ nghỉ việc thấp lần lượt là hóa chất (8,6%) và dầu khí (5,7%).

Các vị trí như quản lý kinh doanh, chuyên viên kinh doanh - tiếp thị và quản lý tiếp thị tiếp tục là những ngành được săn đón nhiều nhất trên thị trường tuyển dụng.

Ngoài ra, khi so với mức trung bình trên thị trường, 3 ngành có mức lương - thưởng thực tế cao nhất thuộc về dầu khí (67%), tài chính ngân hàng (12%), hóa chất (11%). Trong khi bán lẻ, bất động sản và sản xuất lại có mức thưởng thực tế khá thấp tương đương 28%, 15% và 12%.

Khảo sát lương năm 2016 do Mercer, công ty hàng đầu thế giới về tư vấn nhân sự và đại diện tại Việt Nam là Talentnet được thực hiện tại 557 công ty với hơn 244.000 nhân viên tại Việt Nam. Trong đó 481 công ty nước ngoài và 76 công ty Việt Nam nằm trong 76 ngành nghề khác nhau từ công nghệ, hàng tiêu dùng , dược phẩm, hóa phẩm…

Chênh lệch tỷ lệ lương và phụ cấp giữa các ngành.

Theo Mercer, so với các năm trước, khảo sát năm nay cũng đánh dấu mức tham gia ấn tượng của nhiều hơn các công ty trong nước, tăng đến 30%. Sự đầu tư này cho thấy mức độ quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyên nghiệp hóa chế độ lương thưởng của mình theo xu hướng thị trường và mang thế cạnh tranh cao để giữ nhân tài.

Khảo sát lương thường niên do Talentnet và Mercer thực hiện được xem là “kim chỉ nam” cho nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các quyết sách về lương thưởng của mình.

Tuy nhiên, khi xét đến việc phát triển nguồn nhân lực cũng như hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp nên tính đến các yếu tố khác như môi trường làm việc, đào tạo, quản lý hiệu quả công việc…. nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách và đặc biệt là sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh thực tế.

Thanh Thư