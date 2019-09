Carlsberg đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nắp chai ZerO2 để loại bỏ khí oxy trong nước bia và khoảng không trên đầu chai, lưu giữ hương vị bia tươi hiệu quả.

Ngay từ thời trung cổ, những nghệ nhân nấu bia và các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều bí quyết tạo hương thơm đặc trưng và nâng cao chất lượng bia. Nhờ những nỗ lực hoàn thiện công thức cũng như sáng tạo hương vị đa dạng, bia đã trở thành một phần trong văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên trên thực tế, bia không thể giữ mãi hương vị trọn vẹn và tươi mới như khi vừa sản xuất. Đây cũng là bài toán mà nhiều tập đoàn trên thế giới đầu tư hàng triệu USD để nghiên cứu giải quyết. Trong đó, tập đoàn Carlsberg đến từ Đan Mạch đã tìm ra giải pháp riêng.

Với bề dày lịch sử làm bia lâu đời tại châu Âu, tập đoàn Carlsberg không ngừng nỗ lực cải tiến, sáng tạo áp dụng trên các dòng sản phẩm cùng mang tên gọi Carlsberg như Carlsberg Zero - Alcohol Free (không cồn) kết hợp hài hòa giữa vị đắng và vị ngọt của táo. Hay Carlsberg 1883 - sản phẩm mang "hơi thở" của lịch sử, lấy cảm hứng từ con men tinh khiết đầu tiên trên thế giới phát minh tại phòng thí nghiệm Carlsberg với tên gọi Saccharomyces Carlsbergensis.

Công nghệ đóng nắp của Carlsberg giúp bảo quan bia ngon, thơm lâu.

Năm 2019, Carlsberg ra mắt nắp chai ZerO2, giúp loại bỏ lượng oxy trong nước bia và khoảng không trên đầu chai, giúp người uống cảm nhận lâu hơn hương vị của một ly bia tươi vừa mới rót. Nắp hiện ứng dụng trên dòng bia cao cấp Carlsberg Premium Smooth Draught, là sản phẩm được chắt lọc từ hơn 170 năm kinh nghiệm nấu bia của tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Với ý tưởng gói trọn hương vị bia tươi vào sản phẩm đóng chai, Carlsberg Premium Smooth Draught tạo ấn tượng với màu bia vàng óng, lớp bọt mịn, dày và xốp, hương vị tươi mới, vị đắng tinh tế. Bí quyết đến từ thời gian ủ bia dài hơn và hai lần thêm hoa bia vào quá trình ủ nấu.

Nắp chai ZerO2 ứng dụng công nghệ scavenger, một lớp lót dưới nắp chai có cấu tạo đặc biệt giúp hấp thụ khí oxy trong bia và khoảng không trên đầu chai. Nhờ vậy khi mở nắp oxy sẽ được giải phóng ra môi trường bên ngoài, đem lại hiệu quả tốt hơn 15% so với nắp chai truyền thống, mang đến hương vị tươi mới như một ly bia tươi. Carlsberg là thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ scavenger với quy mô lớn trên toàn thế giới.

Nắp chai ZerO2 cũng thể hiện nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu "Brewing for a better today and tomorrow", nghĩa là sản xuất bia vì hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn của tập đoàn, được xem như "kim chỉ nam" cho hoạt động doanh nghiệp trong suốt hơn 170 năm qua.

Anh Dũng