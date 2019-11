Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, Việt Nam đang trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo sự bùng nổ của ngành công nghiệp xây dựng, trong đó có ngành thang máy. Nhu cầu phát triển khu dân cư, nhà cao tầng, các trung tâm thương mại gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi chất lượng và tiêu chuẩn an toàn đối với thang máy phải được nâng tầm. Mặt khác, người sử dụng hiện nay cũng quan tâm hơn đến tính năng tiện lợi, an toàn của phương tiện di chuyển phổ biến này.

Tại các thị trường phát triển trên thế giới như Mỹ hay châu Âu, an toàn luôn là ưu tiên cao nhất khi xét đến chất lượng thang máy với những bộ tiêu chuẩn được xem là hoàn hiện và chặt chẽ trên thế giới.

Kiểm định kỹ thuật thang máy là thao tác cần thiết.

Ở Việt Nam, tiêu chuẩn an toàn của ngành thang máy vẫn đang tiến triển, hội nhập theo chuẩn quốc tế. Điều này vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp nhằm tìm ra một giải pháp tối ưu để nâng chuẩn an toàn cho toàn ngành, vừa là yếu tố then chốt để ngành công nghiệp thang máy tại Việt Nam điều hướng phát triển bền vững.

Ông Tạ Huy Vũ - Tổng giám đốc Schindler Việt Nam, một trong những tập đoàn thang máy lớn nhất thế giới đang hoạt động tại Việt Nam, cho biết: "Để đạt độ an toàn tuyệt đối, doanh nghiệp luôn cần đảm bảo thang máy đạt các tiêu chuẩn an toàn mới nhất của châu Âu".

Với bối cảnh công nghiệp 4.0, các tập đoàn thang máy đang tích cực tăng tốc trong cuộc đua về công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm. Cụ thể, hoạt động hơn 140 năm trong ngành kỹ thuật, công ty Schindler đã giới thiệu Schindler Ahead - giải pháp ứng dụng nền tảng IoT vào các sản phẩm cũng như cải tiến các phương pháp lắp đặt, góp phần nâng cao hiệu suất và tính an toàn trong suốt quá trình vận hành thang.

IoT được tận dụng để kết nối toàn bộ thiết bị và nâng cao năng lực kiểm soát vận hành thang.

Theo thống kê của Cisco, dự báo đến năm 2020 sẽ có hơn 50 tỷ thiết bị kết nối Internet từ cửa, đèn, điều hòa, camera... với quy mô thị trường ước tính lên đến 6.000 tỷ USD. Ông Nguyễn Xuân Yên - Giám đốc Dịch vụ Schindler Việt Nam nhận định đây là thị trường có tiềm năng khổng lồ thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra các giá trị nền tảng mới cho khách hàng. Theo đó, Schindler Ahead là giải pháp quản lý vận hành thang máy, thang cuốn trên nền tảng IoT đầu tiên tại Việt Nam, giúp công ty và khách hàng dễ dàng quản lý và theo dõi tình trạng thang mọi lúc mọi nơi.

Đồng thời, với Machine Learning (công nghệ học máy) và IoT, trung tâm Schindler Ahead sẽ thu thập dữ liệu, phân tích tình trạng hoạt động của từng thang, dự đoán trước các vấn đề nhằm giảm thiểu sự gián đoạn trong vận hành. Schindler Ahead giúp phát huy tối ưu hiệu suất quản lý mang lại sự tin tưởng khi nguồn dữ liệu được thu thập theo thời gian thực 24/7, giúp tăng cường sự minh bạch, tính kết nối cùng những trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Ông Tạ Huy Vũ - Tổng giám đốc Schindler Việt Nam.

"Có hơn 60.000 nhân viên Schindler làm việc để phục vụ hơn một tỷ người sử dụng thang máy và thang cuốn của chúng tôi mỗi ngày. Sự an toàn đối với từng khách hàng và nhân viên luôn được ưu tiên trên hết", ông Tạ Huy Vũ nhấn mạnh.

Tổng giám đốc công ty Schindler khẳng định nền tảng IoT sẽ ảnh hưởng và làm thay đổi cách sống của con người trong tương lai. Khi mọi thứ đã được "kỹ thuật số hóa" chỉ qua một chiếc smartphone, con người có thể điều khiển thiết bị ở mọi nơi, bao gồm cả thang máy, thang cuốn, giúp tăng trải nghiệm di chuyển của người sử dụng trong các tòa nhà.

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn, Schindler còn chủ động trang bị những kiến thức cơ bản cho người dùng thông qua các chương trình, chiến dịch truyền tải thông điệp về an toàn khi sử dụng thang máy và thang cuốn.